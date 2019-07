Al Festival Virtuoso & Belcanto arriva il “leggendario” Alfred Brendel

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 20 luglio 2019, 23:43

Di fronte ad un pubblico non proprio numeroso, ma ugualmente appassionato, la super band britannica, costituita da Damon Albarn, voce e tastiera anche dei Blur e Gorillaz, Paul Simonon ex bassista dei The Clash, Simon Tong ex chitarra dei The Verve, e Tony Allen longevo batterista degli Africa 70, Fela...

sabato, 20 luglio 2019, 20:08

Un trionfo annunciato e vissuto, nel nome di Giacomo Puccini. Ad Amsterdam, nel cuore della chiesa Battista adiacente all'Istituto italiano di Cultura, il Puccini e la sua Lucca Festival riscuote un enorme successo con il Gran Gala dedicato alle musiche del maestro

sabato, 20 luglio 2019, 08:50

Lucca ha fatto scintille. Tra il rock indiavolato dei Maneskin e il rap crudo di Salmo, quella di ieri è stata una serata indubbiamente piena di energia

venerdì, 19 luglio 2019, 15:01

Tre artiste. Tre diverse impostazioni tecniche e poetiche. Un unico amore: la fotografia. Inaugura oggi venerdì 19 luglio, alle 18,30, al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, una mostra (ad ingresso libero) dal titolo "Lo sguardo di Medusa nell'attesa di Perseo" che omaggia lo "scatto" al...

venerdì, 19 luglio 2019, 11:32

Batteria, voce e luce per raccontare il Vangelo Secondo Marco. L’attore Nicola Fanucchi e il musicista Piero Perelli in scena con uno spettacolo emozionale e suggestivo. Appuntamento martedì 23 luglio nella Chiesa di San Michele in Foro

venerdì, 19 luglio 2019, 07:50

La rassegna «Il canto degli Alberi», che comprende una serie di concerti di musica di vario genere, ogni venerdì sera nella verde cornice dell’Orto Botanico di Lucca, offre domenica sera, 21 luglio, un appuntamento speciale