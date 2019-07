Cultura e spettacolo



Al Giardino Botanico il “Canto degli alberi”

domenica, 7 luglio 2019, 10:25

Da cinque anni il “Canto degli alberi”, manifestazione estiva che si svolge presso il Giardino Botanico di Lucca, viene affidato alla FLAM /Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali. Questo ruolo di capofila di un progetto, che ha avuto origine per iniziativa dell’amministrazione comunale, ha comportato per Flam il compito di coinvolgere nella manifestazione, per quanto possibile, altre associazioni e gruppi vocali e strumentali, in un cartellone che si sviluppa attraverso un’effettiva collaborazione tre le varie realtà.

L’edizione del 2019 presenta un calendario interessante che dal 12 luglio al 30 agosto vedrà la realizzazione di vari appuntamenti fissati per ogni Venerdi, ma con l’aggiunta anche di due Domeniche, quelle del 21 Luglio, con una serata dedicata alla celebrazione dei 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla luna e l’altra, per il 25 Luglio, col concerto straordinario, inizialmente imprevisto, ma che si è aggiunto in questi giorni, anche grazie all’interesse dell’amministrazione comunale, che vedrà, direttamente da X Factor, Andrea Biagioni e la sua Band, presentare un’anteprima del loro nuovo album.

I restanti appuntamenti vedono la presenza dei cantanti dell’Università di Cincinnati (Accademia Vocale “Lorenzo Malfatti”, una serata a cura di Virtuoso e Bel Canto con eccellenze provenienti da vari continenti ed infine diversi altri appuntamenti curati da varie associazioni, che registrano la presenza di interpreti prestigiosi e di giovani promettenti e anche già affermati.

I programmi prevedono musiche di autori del passato e contemporanei, con alcuni concerti che rientrano nel programma del ‘700 musicale a Lucca, progetto a cui partecipa da due anni anche FLAM.

Per accedere al Giardino Botanico è necessario il pagamento di un Ticket di 5,00 euro, con vari tipi di riduzione, per comitive, per famiglie, per bambini e per anziani. In realtà però l’incasso non riguarda i concerti quanto la Cooperativa che gestisce l’Orto e che ne garantisce la manutenzione e la sorveglianza.

Con la prenotazione ed il pagamento del ticket d’ingresso è possibile partecipare ad una visita guidata al Giardino, che si terrà alle ore 18,00 proprio nei giorni in cui si terranno i concerti. Con lo stesso ticket pagato per la visita, si potrà inoltre accedere all’Orto anche per il concerto delle 21,15.

Qui di seguito il calendario completto.

Canto degli alberi 2019

Dal 12 Luglio al 30 Agosto 2019

Tutti i Venerdi –comprese le Domeniche 21 Luglio e 25 Agosto -, alle ore 21,15 – Giardino Botanico.

Venerdi 12 Luglio

Serata a cura dell’ Accademia Vocale “Lorenzo Malfatti” Università di Cincinnati

L’ Accademia Vocale Lorenzo Malfatti dal 2013 ha portato a Lucca più di cento studenti da tutto il mondo. Il concerto di quest'anno conferma la presenza a Lucca di questa prestigiosa Accademia per il settimo anno consecutivo e propone arie e musica della grande tradizione lirica italiana.

Venerdi 19 Luglio

Serata a cura di Virtuoso e Bel Canto

I Virtuosi

Ezster Haffner Viola, Adrian Brendel violoncello, Wei Yi Yang pianoforte.

Domenica 21 Luglio

Che fai tu,luna, in ciel? dimmi,che fai,silenziosa luna?

Serata tra musica, immagini, testimonianze, dedicata al 50°anniversario dello sbarco sulla luna.

A cura dell’Associazione “Don Franco Baroni” e di FLAM

Venerdì 26 Luglio

Elisa Cozzini & Giacomo Brunini

Flauto e chitarra

Musiche di Weiss, Bach, Telemann, Molino, Castelnuovo-Tedesco, Rebay e Piazzolla.

Venerdi 2 Agosto

QUARTETTO “DULCE IN CORDE”

Da Won Ghang(Violino), Marina del Fava (Violino), Elisa Barsella (viola), Rachele Nucci (Violoncello)

Franz Schubert (1797 - 1828) Quartetto per archi n.14 in Re minore D810 "La morte e la fanciulla"; Antonin Dvoràk (1841 - 1904) Quartetto per archi n.12 "Americano" in Fa maggiore, op.96

Venerdi 9 Agosto

Serata a cura dell’Associazione “Musicalia”

“”LA SCUOLA DELLE AMANTI”: ma sarà poi vero che… COSI' FAN TUTTE ?!””

Wolfgang Amadeus Mozart “Così fan tutte”

Brani scelti selezionati dall’Opera

Venerdi 16 Agosto

Francesco Genovesi violoncello - Gualtiero Amadei pianoforte

L. v. Beethoven - Sonata per violoncello e pianoforte op.5 n.2 in sol min.

J. Brahms - Sonata per violoncello e pianoforte n. 1 in Mi min. op 38

Venerdi 23 Agosto”

“Romanze e non”

Cosetta Gigli (soprano);Simona Gemignani (Pianoforte).e altri ospiti a sorpresa

Domenica 25 Agosto ore 21,00

Andrea Biagioni e la sua Band

Anteprima di un nuovo album

Venerdì 30 agosto Orto Botanico

Concerto del TIMBRALIA TRIO

La Musica Barocca tra colto e popolare

Canzoni scozzesi di F.Barsanti e J.Oswald, variazioni di J. Van Eick e suggestivi motivi di ispirazione popolari.

Michele Orsi, oboe barocco,d’amore e da caccia, flauto dolce,

bombarda e ciaramella.

Michela Aliberti: organetti diatonici.

Emanuele Virno: chitarra barocca e bouzouki.

Linda Severi – segreteria FLAM e responsabile artistico

Organizzazione: Ester Mazzoni

Responsabile del progetto e legale rappresentante FLAM

Mauro Mazzoni

Su iniziativa del COMUNE di LUCCA e di METRO S.r.l.

Tutti gli eventi saranno preceduti da VISITE GUIDATE

Per prenotazioni: METRO S.r.l. Piazzale Verdi Tel 0583 583150