Al via il convegno internazionale di studi sul Trittico di Giacomo Puccini

giovedì, 4 luglio 2019, 15:55

Sabato 6 luglio, sarà personalmente l'artista, pittore, architetto e designer Mauro Lovi ad accompagnare il pubblico a visitare la mostra delle suo opere "Volilovi", allestita al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con ingresso libero

giovedì, 4 luglio 2019, 14:03

Grande attesa per il concerto di Rapahel Gualazzi, star dell'evento per l'anniversario della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà sabato 6 luglio, alle 21, nella Chiesa di San Francesco, e che si preannuncia già sold out

mercoledì, 3 luglio 2019, 15:37

La Fondazione Barsanti e Matteucci e il suo Museo del Motore a scoppio ospitano uno spazio espositivo dedicato al noto inventore lucchese e pioniere dell'aeronautica Vincenzo Lunardi (Lucca 1754 – Lisbona 1806)

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:33

È fissato per domani il primo concerto del ricco calendario estivo del Caffè delle Mura. L'appuntamento è alle 22 nel bel giardino del locale dove a esibirsi sarà il Mattia Mazzola Quartet, composto da Mattia Mazzola al sax, Mauro Grossi al piano, Riccardo Butelli alla batteria e Francesco Coppedè al...

mercoledì, 3 luglio 2019, 09:50

Grandi affermazioni di Girolamo Deraco, direttore artistico della associazione Cluster di musica contemporanea, con una sua opera eseguita in prima mondiale in Paraguay e il prestigioso secondo premio al Concorso Internazionale del Belgio che si è concluso in questi giorni

martedì, 2 luglio 2019, 23:45

Interessantissimo evento quello svoltosi oggi pomeriggio nell’auditorium del Suffragio, organizzato dalla commissione pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Lucca, dall’ordine stesso e col patrocinio del comune di Lucca, avente ad oggetto il dibattito che si svolse all’interno dell’assemblea costituente italiana sul ruolo della donna nella neonata democrazia