Al via il terzo Puccini International Opera Composition Course

venerdì, 12 luglio 2019, 15:17

L'edizione zero di Real Collegio Estate (questo il nome della manifestazione) inizierà martedì 16 luglio e proseguirà, con un fitto e variegato programma, fino al 15 settembre

venerdì, 12 luglio 2019, 12:28

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra diretta e gratuita sull’informazione che si occupa della sanità locale

venerdì, 12 luglio 2019, 11:45

Si è aperta, martedì 9 luglio, la prevendita per il libro "Chi ha paura del linchetto?" (Nps Edizioni), un ottimo progetto di valorizzazione delle leggende lucchesi e apuane, curato dall'associazione Nati per scrivere, in collaborazione con Joe Natta e le Leggende Lucchesi e con lo scrittore I mondi fantastici -...

venerdì, 12 luglio 2019, 11:40

Vocalab La Scuola della Voce è partner ufficiale del Festival Canoro Internazionale “A voice for Europe: Italia” edizione 2019. Sabato 13 luglio presso la sede di Vocalab, in via Montramito 289 a Montramito si terrà una tappa ufficiale di Casting per essere ammessi al prestigioso Festival, giunto al suo 51°...

venerdì, 12 luglio 2019, 11:01

Il patron del Summer Festival di Lucca D’Alessandro si è di recente detto fiducioso per la tappa lucchese del 29 luglio prossimo e ha dichiarato di non aver ricevuto ancora alcuna notizia ufficiale dall’entourage del cantante, ma il timore tra i fans, lucchesi e non, che lo aspettano a Lucca,...

venerdì, 12 luglio 2019, 08:48

In occasione dell'annuale festa di San Paolino e del suo Palio, un saggio sulla storia della balestra, scritto da Masssimo Baldocchi, una delle colonne portanti della compagnia dei balestrieri nella quale ricopre l'incarico di cancelliere e vicario