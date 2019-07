Cultura e spettacolo



Al via Real Collegio Estate con numerose e variegate iniziative

venerdì, 12 luglio 2019, 15:17

di barbara ghiselli

Non tutti conoscono la bellezza e la potenzialità del chiostro di Santa Caterina che si trova nel Real Collegio. Proprio per riscoprire questo angolo nascosto della città e allo stesso tempo intrattenere gli intervenuti con incontri d'arte, musica, teatro e cultura è stata pensata la manifestazione che è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa. L'edizione zero di Real Collegio Estate (questo il nome della manifestazione) inizierà martedì 16 luglio e proseguirà, con un fitto e variegato programma, fino al 15 settembre. L'iniziativa è nata da un’idea del consiglio di amministrazione del Real Collegio, presieduto da Francesco Franceschini, che ha saputo stabilire, da subito, preziose collaborazioni con altre realtà culturali del territorio: il Teatro del Giglio, il festival Virtuoso & Belcanto, l’associazione Animando, il Circolo del Jazz Lucca, il laboratorio Experia Cantiere Obraz e il giornalista Paolo Mandoli, che condurrà i talk show del martedì sera. Sull’esperimento estivo, entrato a pieno titolo nel calendario ViviLucca, ha scelto di investire il comune del capoluogo con il supporto organizzativo della provincia di Lucca.

“Sarà una piccola ‘Versiliana’dentro le mura, con i suoi momenti di approfondimento e quelli di spettacolo”. Queste le parole con cui ha esordito Franceschini alla conferenza ricordando poi che il Real Collegio è un complesso antichissimo, articolato intorno a tre chiostri, il più antico dei quali è quello di Santa Caterina,che conserva ancora oggi una struttura medievale. “Vogliamo restituire alla città questo luogo che rappresenta un antico eppure nuovo luogo di incontro, da aprire alla comunità dei cittadini e degli ospiti che in estate scelgono Lucca” ha aggiunto. Oltre a Franceschini, erano presenti alla conferenza: Stefano Ragghianti, assessore alla cultura, Vittorio Barsotti, presidente del circolo Lucca Jazz, Alessandro Bianchi per Esperia - Cantiere Obraz; il violinista Jan Bjøranger e Mini Eleonora Pacini per Virtuoso & Belcanto e Mauro Di Grazia per Animando. Gli intervenuti hanno sottolineato l'importanza di fare sinergia per far crescere la manifestazione che, parte quaest'anno con la voglia di arricchirsi ed espandersi in futuro anche ad altre associazioni.

Il chiostro di Santa Caterina si prepara quindi a vivere un’estate popolata dai volti dei molti e diversi personaggi ospiti d’onore del ‘salotto’ di attualità, costume, politica e cultura del martedì – tra i quali il nuovo vescovo di Lucca, Paolo Giulietti. E ancora performance teatrali, musica dal vivo ed esposizioni artistiche.

E il programma?

A rompere il ghiaccio di Real Collegio Estate sarà il talk show condotto dal giornalista Paolo Mandoli, che si ripeterà per sette martedì di seguito, dal 16 luglio al 27 agosto. Il primo ospite sarà Massimo Baldocchi, vice presidente della Compagnia dei balestrieri di Lucca, studioso di storia locale. Gli altri ospiti saranno comunicati di volta in volta.

Gli appuntamenti musicali del mese di luglio saranno a cura del festival Virtuoso & Belcanto. Si parte domenica 21 luglio con la lectio magistralis del pianista austriaco Alfred Brendel e si prosegue giovedì 25 luglio con i musicisti del workshop Esperienza classica. Infine nel tardo pomeriggio di sabato 27 luglio, alle 18,15, appuntamento con I colori del talento – pianoforte 1835: questo il titolo scelto per un concerto di giovani musicisti ‘virtuosi’.

Ad agosto e settembre la scena musicale sarà invece condivisa tra l’associazione Animando e il Circolo del Jazz di Lucca, con sei appuntamenti del calendario di Musica d’estate tra torri e bastioni. A cura di Animando venerdì 2 agosto si terrà il recital di canzoni napoletane Napoli nel cuore; si prosegue venerdì 23 agosto con Nostalgias, concerto per pianoforte e soprano, e si conclude domenica 1 settembre con lo spettacolo That’s musical. Tre anche gli appuntamenti del Circolo del Jazz: giovedì 8 agosto si esibirà l’Ilaria Giannecchini Quartet, con un concerto dal titolo Jazz as well as. Giovedì 29 agosto sarà la volta del Francesco Desiato Quartet e del suo Latin Jazz. Infine giovedì 5 settembre saranno i giovani del liceo musicale Passaglia a esibirsi con un omaggio al ‘padre’ della bossa nova, João Gilberto. Al Teatro del Giglio, infine, è stata affidata l’organizzazione della serata di lunedì 12 agosto, con un seminario aperto di biomeccanica teatrale; si va avanti con la proiezione del pirandelliano Sei personaggi in cerca di autore, in programma per la serata di mercoledì 21 agosto, curato dal maestro Anatolij Vasiliev, ultimo depositario del metodo di Stanislavskij e Nemirovich. In chiusura, domenica 15 settembre il regista Alessandro Bianchi di Experia Cantiere Obraz porterà in scena lo spettacolo Falcone e Borsellino. Gli ultimi paladini.

Tutti gli appuntamenti, quando non diversamente indicato, saranno a ingresso libero e inizieranno alle 21.25.