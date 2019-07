Cultura e spettacolo



Apericena, cabaret e musica a favore della piccola Jo

lunedì, 29 luglio 2019, 08:45

Venerdì 2 agosto presso il parco giardino del Ristorante "Il Guercio" Via di Camaiore Lucca, si terrà l'apericena, musica e spettacolo a favore della piccola Jo, con la partecipazione di tanti cantanti in carriera pop, pop lirici e lirici e del comico Graziano Salvadori uniti per una serata unica.

La serata vedrà protagonisti oltre al comico Graziano Salvadori , Giuliana Maffei da The Voice, Daniele Barsotti, vincitore miglior interpretazione Castrocaro 2018, Ilaria Andreini dal "Notre Dame de Paris" di Cocciante, Rachele Bruni da "Una voce per l'Europa; Elisabetta Della Santa cantante lirica che si è esibita nei maggiori teatri europei, Fabio Ciardella cantante pop e pop lirico in carriera, recentemente ospite a Canale Italia, Ilenia Suffredini, vincitrice di innumerevoli concorsi tra i quali: del premio Bigazzi 2014 e del Premio Città di Lucca 2018, Giovanna Bartoli cantante pop, di musical e gospel, Alfonsinagiovanissima talentuosa cantante, Antonella Berti, cantante che vanta partecipazioni Rai e Mediaset. Fonia a cura del m° Oscar Casiero

Attesa inoltre la conferma da parte dell'attore cabarettista Alessandro Gellli, attore di Fiction Rai e Mediaset e di altri artisti noti.

Tutti i protagonisti della serata hanno dato la loro disponibilità gratuitamente per la causa di Jo.

L'evento è organizzato al fine di raccogliere fondi per Jo, è una bellissima bambina di 2 anni di Pisa, nata con un problema alle tibie, in Italia l'unica soluzione era l'amputazione di entrambe le gambine, mentre n Florida grazie ad una serie di interventi potrà camminare come tutti i bambini, ma per poter affrontare questo percorso servono 500.000€

Aiutiamo Jo e la sua famiglia a realizzare questo sogno.

Info sulla pagina facebook I sogni di Jo.

Info e Prenotazioni per la cena o solo lo spettacolo a partire da lunedì ai seguenti numeri telefonici al 334 3308960 -oppure allo 0583 395193.

Visto lo scopo benefico della serata l'eccezionale cast, l comitato organizzativo ringraziando anticipatamente, confida in un ampia partecipazione da parte dei lucchesi.