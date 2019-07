Cultura e spettacolo



Bernreuther in concerto alla Cattedrale di San Martino

lunedì, 29 luglio 2019, 08:54

"Tra le vie di pellegrinaggio che interessano la città di Lucca ve ne sono alcune meno conosciute. Una è quella che lega la nostra città a quella di Eichstaett in Baviera. Nella basilica di S. Frediano è infatti presente la tomba di S. Riccardo (un sovrano inglese vissuto verso l'VIII secolo) morto a Lucca mentre era in viaggio verso Roma e Gerusalemme. Qui lo seppellirono i figli Willibald e Wunibald i quali completarono il pellegrinaggio e poi si stabilirono in Italia a Roma e Montecassino. Willibald fu poi inviato dal papa a Mainz presso S. Bonifacio e da questi a Eichstaett dove fondò una nuova diocesi. Fu raggiunto poi dal fratello Wunibald e dalla sorella Walpurga e i tre sono venerati ormai da secoli quali evangelizzatori della Germania centro orientale.



L'interesse per il capostipite della famiglia, Riccardo, si fece presto sentire, ma Lucca rispose negativamente alla richiesta di translare la tomba. Da quel momento, ogni anno, una delegazione della città tedesca viene nella nostra città a commemorare il Santo ed è in una di queste occasioni, che molti anni fa abbiamo conosciuto Martin Bernreuther, organista titolare della Cattedrale di Eichstaett". Questo il racconto di Mauro Mazzoni, presidente della Flam, organizzatrice con l'Opera del Duomo, dei concerti in Cattedrale che si tengono nel corso dell'anno. "Da allora – conclude Mazzoni – ne è nata una solida amicizia e sono state diverse le occasioni in cui Martin Bernreuther ha potuto suonare , invitato qui da noi e anche in località vicine". Formatosi a Monaco alla scuola di Lerndhorfer, dapprima attivo in Portogallo e Spagna, poi assistente nella cattedrale di Monaco, Bernreuther è poi stato nominato titolare della Cattedrale di Eichstaett e ricopre questo ruolo già da diversi anni, svolgendo anche una significativa attività concertistica.



Bernreuther eseguirà musiche di C.P. E. Bach, Storace, Muffat, Haendel e Guilmant.



L'appuntamento è per giovedi 1 agosto alle ore 19,00 presso la Cattedrale di San Martino. Ingresso libero.