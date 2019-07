Cluster, Girolamo Deraco premiato in Spagna

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 13 luglio 2019, 01:57

Un viaggio che dal sound innovativo ed attuale degli Elbow traghetta fino al synth pop-rock dei New Order, per una serata fatta di continui, e rapidi, contrasti tra toni vivaci e malinconici, colore e ombra, movimento e quiete.

venerdì, 12 luglio 2019, 15:17

L'edizione zero di Real Collegio Estate (questo il nome della manifestazione) inizierà martedì 16 luglio e proseguirà, con un fitto e variegato programma, fino al 15 settembre

venerdì, 12 luglio 2019, 12:28

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra diretta e gratuita sull’informazione che si occupa della sanità locale

venerdì, 12 luglio 2019, 12:07

Lunedì 15 alle 9,30 prende il via nella sede della Fondazione Giacomo Puccini (Casermetta di San Colombano) il terzo Puccini International Opera Composition Course organizzato dalla associazione Cluster di musica contemporanea attraverso il suo direttore artistico Girolamo Deraco

venerdì, 12 luglio 2019, 11:45

Si è aperta, martedì 9 luglio, la prevendita per il libro "Chi ha paura del linchetto?" (Nps Edizioni), un ottimo progetto di valorizzazione delle leggende lucchesi e apuane, curato dall'associazione Nati per scrivere, in collaborazione con Joe Natta e le Leggende Lucchesi e con lo scrittore I mondi fantastici -...

venerdì, 12 luglio 2019, 11:40

Vocalab La Scuola della Voce è partner ufficiale del Festival Canoro Internazionale “A voice for Europe: Italia” edizione 2019. Sabato 13 luglio presso la sede di Vocalab, in via Montramito 289 a Montramito si terrà una tappa ufficiale di Casting per essere ammessi al prestigioso Festival, giunto al suo 51°...