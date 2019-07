Collezionando 2020, già stabilite le date della quinta edizione

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 29 luglio 2019, 09:51

La scuola che cambia, gli organici e le relazioni con le famiglie. Ma anche la didattica, le necessità degli studenti e dei docenti di confrontarsi con un mondo in rapida evoluzione, le nuove opportunità dell’intercultura

lunedì, 29 luglio 2019, 08:54

Bernreuther eseguirà musiche di C.P. E. Bach, Storace, Muffat, Haendel e Guilmant. L'appuntamento è per giovedi 1 agosto alle ore 19,00 presso la Cattedrale di San Martino. Ingresso libero

lunedì, 29 luglio 2019, 08:45

Venerdì 2 agosto presso il parco giardino del Ristorante "Il Guercio" Via di Camaiore Lucca, si terrà l'apericena, musica e spettacolo a favore della piccola Jo, con la partecipazione di tanti cantanti in carriera pop, pop lirici e lirici e del comico Graziano Salvadori uniti per una serata unica

domenica, 28 luglio 2019, 01:11

Neanche la pioggia che si è abbattuta per tutto il pomeriggio ha fermato il band di Hannover e i circa 7 mila fan accorsi per l'unica data italiana al Lucca Summer Festival. L'ultimo temporale poco prima dell'inizio del concerto, intorno alle 21.20, per 20 minuti non ha dato tregua, ma...

venerdì, 26 luglio 2019, 14:57

Un successo che si rinnova, il concerto della Francigena Chamber Orchestra al Castello di Nozzano che torna anche per la nona edizione del Francigena International Arts Festival al Castello di Nozzano, sabato 27 Luglio 2019, a ingresso libero, alle 21,15. In caso di pioggia nella Chiesa Parrocchiale di Nozzano Castello

venerdì, 26 luglio 2019, 10:15

Fondazione Ragghianti ed Estate Cinema propongono la visione del documentario che omaggia la visione utopica e radicale della scuola d’arte fondata da Walter Gropius