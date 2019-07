Cultura e spettacolo



Combattere il pregiudizio sull'HIV, raccontando la propria storia: venerdì sera all'Agorà di presenta "Febbre" di Jonathan Bazzi

martedì, 16 luglio 2019, 13:17

"Davanti al pregiudizio, ciò che è da fare è alzare la posta. Meglio tacere? Lo sapranno anche i muri". E' la scelta che Jonathan Bazzi, un giovane della periferia di Milano, compie quando scopre di aver contratto l'HIV. Da questo percorso è scaturito "Febbre": un bellissimo romanzo, edito da Fandango, che ora sarà presentato, assieme all'autore, a Lucca. L'appuntamento è per venerdì prossimo (19 luglio), alle ore 21,15, nel Chiostro del Centro culturale Agorà, in via delle Trombe 6 (Centro storico). L'iniziativa è promossa da Comune di Lucca, libreria Ubik Lucca, biblioteca civica Agorà, Croce Rossa Italiana comitato di Lucca, Ceis e LuccAut. A dialogare con Jonathan Bazzi saranno Flavia Piccinni e Gina Truglio; le letture saranno a cura dei giovani volontari della Croce rossa e delle altre associazioni; saranno presenti Daniele Bianucci (referente del sindaco di Lucca per i diritti) e Cristina Petretti (referente del sindaco di Lucca per la salute).

"Dopo un periodo decisamente difficile - accettare quanto accaduto è un percorso lungo e doloroso – l'autore sceglie di liberarsi della vergogna e si racconta – spiegano gli organizzatori - Ho l'HIV e quindi? E' più un problema degli altri piuttosto che suo. E questa è la chiave per affrontare il libro e la sua sfida. Una chiave che da solo, probabilmente, Jonathan non avrebbe mai trovato. Il libro racconta la vera storia di una vita che fiorisce a dispetto di un destino che rema contro. Lo fa attraverso una scrittura essenziale e insieme lirica: un inno alla vita e alla diversità. Durante la presentazione del libro, attraverso le righe del volume, saranno anche le associazioni che hanno aderito all'iniziativa a raccontarsi: a partire dai volontari della casa famiglia "Monsignor Giuliano Agresti" di San Vito, gestita dal Ceis, che da decenni accoglie persone portatrici di infezioni da HIV e AIDS".