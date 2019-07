Cultura e spettacolo



Concerto dell’Orchestra da Camera del Festival Virtuoso & Belcanto nella Chiesa di San Michele in Foro

domenica, 21 luglio 2019, 12:36

Sarà l’Orchestra da Camera del Festival Virtuoso & Belcantodiretta daJan Bjøranger a interpretare musiche di Haendel, Elgar e Barber lunedì 22 luglio (alle ore 21.30) nella Chiesa di San Michele in Foro, sede prestigiosa e di grande suggestione che ormai stabilmente accoglie il concerto orchestrale della manifestazione. Il programma della serata prende il via con ilConcerto Grosso op. 6 n. 3di Georg Friedrich Händel, per proseguire con laSerenata per archi op. 20 di Edward Elgar (nei tempi Allegro piacevole, Larghetto, Allegretto), brano contraddistinto da un elegante lirismo, rivelatore di uno stile creativo raffinato e aristocratico. Ancora, diSamuel Barber, il celeberrimoAdagio per archi, brano di struggente bellezza, del quale si è impossessato perfino il mondo del cinema, utilizzandolo quale colonna sonora in diverse pellicole (due titoli su tutti, “Platoon” di Oliver Stone e “Elephant Man” di David Lynch). In conclusione di serata,alla compagine orchestrale si unirà il Quartetto composto dai concertisti e docenti delle masterclass del Festival Eszter Haffner e Anna Agafia Egholm (violino), Paul Cortese (viola) e Adrian Brendel (violoncello), perl’Introduzione e allegro per quartetto d’archi solisti e orchestra op. 47 di Edward Elgar. All'interno dell'organico orchestrale il quartetto dei solisti all'arco svolge un duplice ruolo: da una parte, in stretta derivazione dallo schema settecentesco del Concerto grosso, ha una funzione concertante mentre dall'altra imprime un peculiare risalto agli atteggiamenti di contrapposizione all'ensemble, oltre che allo stacco delle sonorità. Sotto il profilo tecnico l'Introduzione e Allegro è un campionario di virtuosismi e di effetti strumentali d'alta scuola, dai tremoli sul ponticellp al variegato uso delle sordine. Altro aspetto singolare è il sobrio impiego di soggetti tematici nell'intera composizione, sostanzialmente tre.

Ancora lunedì 22 luglio alle ore 15.30 al Real Collegio si terrà il Concorso di Pianoforte dedicato a Franz Liszt; ai vincitori saranno assegnati tre premi, due dei quali offerti da Ego Wellness Resort (il 2°) e da Fabio Francesconi Srl (il 3°).

