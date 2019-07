Cultura e spettacolo



Concerto gospel con i Joyful Voices of Inspiration

martedì, 16 luglio 2019, 08:57

Concerto imperdibile per gli amanti del gospel. Mercoledì 17 luglio, con inizio alle 21, nella splendida chiesa di S. Maria Corteorlandini (S. Maria Nera g.c. per i lucchesi) un concerto con il gospel originale. Provenienti dalla città di Boston USA saranno in scena i Joyful Voices of Inspiration diretti dal maestro Donnel Patterson. I brani che hanno reso immortali queste musiche saranno presentati nella loro forma originale.



Il concerto è parte del festival internazionale "...sui sentieri della musica..." giunto quest'anno alla 17^ edizione. Il coro americano sarà accolto da Il Baluardo gruppo vocale lucchese che darà il benvenuto ai graditi ospiti con brani tratti dal proprio repertorio che per una scelta del direttore, non contempla brani gospel.



Mercoledì ci sarà però la sorpresa della presenza dei Freedom Singer Gospel Choir di Lucca diretti dal maestro Serena Suffredini. I Freedom hanno scelto il repertorio gospel che stanno presentando con tanto successo nelle molte serate da loro presentate. Un momento quindi di vera musica.



I Freedom singer e Il Baluardo gruppo vocale lucchese, che quest'anno celebra i suoi 30 anni dalla fondazione, saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Tiziano Mangani. Direzione musicale e artistica di Elio Antichi. Ingresso gratuito come di consueto.