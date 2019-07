Continua in questi mesi estivi la rassegna di “Musica in Cattedrale”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 7 luglio 2019, 10:25

Da cinque anni il “Canto degli alberi”, manifestazione estiva che si svolge presso il Giardino Botanico di Lucca, viene affidato alla FLAM /Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali

domenica, 7 luglio 2019, 00:27

Le luci si fanno soffuse. Sul maxi schermo, improvvisamente, compare la sua firma. Calcutta sale sul palco intonando "Briciole" e in piazza Napoleone subito il cuore è a mille. Un Edoardo D'Erme in camicia floreale e con fare alternativo.

sabato, 6 luglio 2019, 01:57

5 mila persone ieri sera hanno affollato piazza Napoleone per la terza data (l'ultima italiana) del tour "40 trips around the sun" dei Toto al Lucca Summer Festival

venerdì, 5 luglio 2019, 09:58

L'associazione Italia Liberty organizza, dall'8 al 14 luglio, l'Art Nouveau Week, prima edizione di una grande manifestazione internazionale che celebra la corrente artistica Art Nouveau

giovedì, 4 luglio 2019, 15:56

Il convegno, organizzato dal Centro studi Giacomo Puccini e dalla Fondazione Giacomo Puccini e curato dal David Rosen e Riccardo Pecci, ha riscosso grande interesse da parte di musicologi illustri, giovani studiosi e appassionati del melodramma provenienti da tutto il mondo

giovedì, 4 luglio 2019, 15:55

Sabato 6 luglio, sarà personalmente l'artista, pittore, architetto e designer Mauro Lovi ad accompagnare il pubblico a visitare la mostra delle suo opere "Volilovi", allestita al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con ingresso libero