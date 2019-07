Cultura e spettacolo



“Depeuperato”, omaggio all'arte futurista

mercoledì, 31 luglio 2019, 16:57

Sarà una Serata Futurista sperimentale quella di giovedì 1 agosto 2019 al Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art, nata da un progetto curato da Girolamo Deraco che ne firma la regia e, insieme a Stefano Chelotti, la musica. “Depeuperato” è il titolo della performance di musica teatro che si ispira all’arte futurista e in modo particolare alla sensibilità e al costante desiderio di sperimentazione di Fortunato Depero, cercando di rivisitarli con occhi moderni attraverso il gesto teatrale-musicale che diventa (p)arte emozionale.

Il concept nasce dal “fortunato” incontro tra i due compositori Girolamo Deraco e Stefano Chelotti – che per l’occasione vestirà anche i panni di performer –, che quasi per gioco si spingeranno nell’arduo compito di “depauperare” Depero. A condividere il palco come performer vocale ci sarà Lucia Carmen Marchese. I posti per lo spettacolo (biglietto intero 15 euro, ridotto 8 euro) sono limitati e si consiglia la prenotazione allo 0583.492180.

Per chi vorrà vedere solamente la mostra “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario”, dalle ore 19 e fino alle 21,30 ci sarà la possibilità di visitarla con biglietto di ingresso ridotto. Inoltre si potrà accedere gratuitamente nel Lu.C.C.A. Lounge&Underground per la mostra di Giuseppe Ciccia “La sfida di Icaro”, ispirata al mito greco riletto in chiave contemporanea, che domenica sera chiuderà i battenti. Negli stessi orari sarà attivo il FuturApe, l’angolo dei percorsi enogastronomici che ci farà scoprire i prodotti del territorio lucchese e toscano grazie alla collaborazione con Est – Event Service Tuscany. Dalle ore 20,30 alle 22 sulla terrazza del museo si potranno ascoltare le BalcoNote: improvvisazioni musicali con la chitarra elettrica di Meme Lucarelli.

Il programma delle “Serate Futuriste” in dettaglio

Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra dalle ore 19 alle ore 21,30 e FuturApe: degustazioni enogastronomiche in collaborazione con Est – Event Service Tuscany; BalcoNote: musica dal vivo sulla terrazza dalle ore 20,30 alle ore 22; ForDepero: dalle ore 22 performance teatrali e musicali a tema all’interno della mostra “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario”.