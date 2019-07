Cultura e spettacolo



Grande successo di iscritti alla scuola estiva “Estalandia” di S.Pietro a Vico

giovedì, 25 luglio 2019, 08:49

Rimarrà aperto anche tutto il mese di agosto, tranne la settimana del ferragosto e fino all’inizio delle scuole, il campus estivo Estalandia di S.Pietro a Vico. Tanti sono stati per ora i ragazzi dai 5 ai 13 anni che vi hanno preso parte e che stanno continuando a frequentarla. La Scuola, che ha il patrocinio dei comuni di Lucca e Capannori e che si avvale della collaborazione dell’Anffas, del ristorante “Il Granaio” e di Fonte Ilaria, si caratterizza in particolare per le attività artistiche e sportive che vengono fatte svolgere ai ragazzi e che puntualmente si sintetizzano in uno spettacolino con balli, canti e recitazione che i ragazzi fanno ogni due settimane al venerdì sera davanti ai genitori presso l’impianto sportivo dei “Campini” del circolo Anspi di S.Pietro a Vico. Proprio l’ampia e variegata struttura vicino alla chiesa, offre ai ragazzi uno spazio idoneo dove divertirsi e stringere nuove amicizie, in tutta sicurezza e in questi giorni di gran caldo, anche la possibilità di fare tanti giochi con l’acqua. E poi tornei di calcio, biliardino, bocce e ping-pong in un clima di grande complicità e in pieno stile villaggio vacanze. Le iscrizioni sono ancora aperte e per informazioni si può chiamare al 338/9584025.