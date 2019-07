Cultura e spettacolo



Grande successo per la prima maturità quadriennale: tutti promossi!

lunedì, 1 luglio 2019, 16:36

Grandissima soddisfazione e gioia per il successo scolastico dei ragazzi del Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo linguistico di Lucca che, per primi in Toscana, hanno conseguito il diploma di maturità in quattro anni, proprio come avviene nella maggior parte dei paesi europei.

Il successo è stato possibile in quanto la programmazione quadriennale del Liq ha richiesto da parte di tutto il corpo docente un'analisi attenta dei Programmi Ministeriali e delle linee guida europee al fine di ricalendarizzare la programmazione e realizzare una didattica che tenga conto delle competenze generali applicate alle varie aree disciplinari.

Infatti se leggiamo con attenzione le linee guida ministeriali spesso nei 5 anni alcuni argomenti vengono ripetuti più volte, il lavoro svolto da chi ha progettato la didattica del LIQ è stato quello di creare un calendario dettagliato per ogni singola disciplina, tenendo conto anche del collegamento fra di esse, al fine di far raggiungere agli studenti la stessa preparazione dei loro coetanei che svolgono le lezioni in cinque anni.

L’insegnamento è basato sull’interdisciplinarietà per cui si affronta in classe un singolo argomento guardandolo dal punto di vista di materie diverse, ottimizzando quindi il tempo dedicato alle tematiche trattate durante le lezioni e di conseguenza accelerando l’acquisizione delle conoscenze.

La metodologia della lezione frontale è stata quasi del tutto abbandonata in favore di una didattica più attiva e pratica, i singoli studenti sono protagonisti delle lezioni attraverso presentazioni, attività laboratoriali e giochi di ruolo. Un numero selezionato di studenti in classe permette inoltre di lavorare in modo più mirato, avvalendosi di metodologie d’insegnamento di stampo anglosassone come il Learning by doing, il Debate, la Flipped Classroom e il Coopernative Learning dove i ragazzi risultano più coinvolti e motivati.

Per poter massimizzare gli anni di studio al Liceo Internazionale Quadriennale gli alunni hanno a disposizione un piano di studi più corposo, che comprende non soltanto un orario settimanale di 31 ore di lezione per il primo biennio e 33 ore per il secondo, ma anche un calendario scolastico prolungato che prevede 38 settimane di didattica contro le 33 della scuola statale.

Infine per riuscire ad ottimizzare la qualità dell’insegnamento il nostro corpo docente prevede un’attenta calendarizzazione delle attività svolte in classe. Un quadriennio di studi impegnativo con una programmazione didattica diversa, più pratica e intensiva, che richiede di mantenere un certo ritmo di studio che non tutti i ragazzi sono riusciti a sostenere, pertanto la scuola, in linea con i propri principi ha deciso di non ammettere due studenti alla maturità poiché non rispecchiavano gli standard richiesti dal nuovo progetto didattico di eccellenza di Esedra.

Per questo nuovo esame di Stato, gli studenti ammessi si sono confrontati alla seconda prova mista inglese/cinese e al nuovo orale con tante domande di cittadinanza e costituzione. Al termine degli esami la commissione esterna si è complimentata con il coordinatore delle attività educative Ségolène Bruno e gli insegnati per la preparazione scolastica conseguita dai ragazzi nel quadriennio, convalidando ulteriormente la bontà del progetto innovativo lanciato a Lucca nel 2015.

Il trionfo degli studenti ribadisce l’indubbia qualità del metodo didattico innovativo che contraddistingue il LIQ, una scuola che prepara gli studenti ad affrontare le complessità del mondo accademico, centrata sullo studente e orientata al mondo del lavoro in una prospettiva internazionale. Link: http://www.scuolebilingue.com/it/news/lucca/liceo-quadriennale-internazionale/prima-maturitaquadriennale