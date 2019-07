Cultura e spettacolo



Guglielmo Cicerchia, un “garbato” campione nazionale di Lucca

mercoledì, 17 luglio 2019, 08:58

di daniela nardi

Parlando con Guglielmo Cicerchia, classe 1974 sposato e padre di due figli, membro del Club Azzurro di fotografia subacquea, campione italiano individuale 2018 e campione italiano per società negli anni 2012, 2014, 2017, viene subito in mente il famoso “garbo lucchese”, inteso come la tradizione delle buone maniere.

Cicerchia è infatti una persona gentile, pacata, dal sorriso un po’ sornione, che parla con un tono di voce moderato, dai modi educati, e incarna perfettamente la tradizione delle buone maniere lucchesi tanto famosa in tutto il mondo.

E tanto famoso nel mondo è pure lui, essendo appunto campione italiano individuale 2018 di fotografia subacquea (titolo che gli era sfuggito di un soffio già nel 2015 dove si qualificò secondo a Panarea e, nel 2016, terzo a Villasimius), e pluricampione italiano per squadra (appartiene all’ASD Sub Città di Lucca) per ben tre volte negli anni passati.

Secondo lo stile e l’eleganza che lo contraddistinguono non si fa vanto alcuno di tanto successo, non sbandiera le sue medaglie che custodisce gelosamente ed a Lucca è forse più conosciuto per la sua attività lavorativa di agente generale assicurativo, che come campione nazionale.

Nel 2016 ha partecipato, rappresentando l’Italia, al “First Ullengdo & and Dokdo international photography competition” in Corea, qualificandosi primo nella categoria macro. Ha collaborato con Folco Quilici e Luca Tamagnini alla realizzazione della collana di libri sulle aree marine protette italiane e al libro “Meloria un faro fra natura e storia nel Mediterraneo”.

Ha partecipato inoltre a numerosi concorsi internazionali di fotografia subacquea, sempre con risultati da podio.

In questo periodo si sta preparando per i prossimi campionati mondiali di fotografia subacquea, che si terranno il prossimo settembre (dal 17 al 22) a Tenerife in Spagna, dove gareggerà per la squadra nazionale italiana.

La Gazzetta di Lucca lo ha intervistato.

Come e quando è nata questa sua grande passione per la fotografia subacquea?

All’incirca nel 1.999 - 2.000 un amico mi fece provare le immersioni subacquee. Da quel momento ho unito la mia grande passione per la fotografia, che prima facevo in esterno, alle immersioni subacquee. Da allora non ho più smesso. Gareggio invece da circa 15 anni.

Come è riuscito a coltivare la fotografia subacquea coniugandola con la vita privata e professionale?

Sacrificando in parte le uscite con la famiglia soprattutto nei fine settimana. L’attività lavorativa non è “disturbata” da quella della fotografia subacquea.

Quanto tempo dedica in media agli allenamenti?

In media dedico agli allenamenti un paio di fine settimana al mese e in questo periodo di preparazione ai campionati mondiali intensifico. Di solito mi alleno a weekend alterni. Durante gli allenamenti faccio due immersioni al giorno (la cosiddetta full day). Abitualmente vado all’Argentario o all’isola d’Elba.

La famiglia la segue durante gli allenamenti e le gare?

Non sempre purtroppo, anzi raramente, con i bambini sarebbe complicato.

Come si sta preparando ai prossimi campionati mondiali di settembre a Tenerife?

Intensificando gli allenamenti, mettendo a punto l’attrezzatura e pensando agli scatti da fare. Ho già visitato il luogo ed i fondali ove si svolgerà il mondiale.

Lei vanta tra i suoi numerosi successi anche una prestigiosa collaborazione con Folco Quilici e col suo figliastro Luca Tamagnini per la realizzazione di una collana di libri sulle aree marine protette italiane e del libro “Meloria un faro fra natura e storia nel Mediterraneo”: come ha avuto origine questa collaborazione?

L’amicizia esistente tra mio padre e Folco Quilici si è estesa ai figli. Quando Folco Quilici venne a Lucca la prima volta diversi anni fa per realizzare un libro fotografico su Lucca, mio padre lo portò in giro per Lucca, diventarono amici e poi io sono diventato amico di suo figlio. L’amicizia è stata coltivata anche dal fatto che Quilici era originario di Marlia.

Cosa la affascina della fotografia subacquea e del mondo sommerso in generale?

Sono diversi gli aspetti del mondo subacqueo che mi affascinano: la possibilità di respirare sott’acqua, il silenzio, la biodiversità sottomarina non ancora conosciuta da chi non la vive. Ci sono tante specie ancora sconosciute sott’acqua. Sono andati più uomini sulla Luna che sul punto più profondo dei fondali della Terra, la fossa delle Marianne (È localizzata a nord-ovest nell'Oceano Pacifico a est delle isole Marianne, tra Giappone, Filippine e Nuova Guinea ed il punto più profondo, l'abisso Challenger, si trova a circa 11.007 metri sotto il livello del mare): sulla Luna ci sono andati in 12, nella Fossa delle Marianne in tre.

È mai stato in pericolo durante un'immersione?

Fortunatamente no.

Le è mai capitato di fare scoperte o incontri particolari sott'acqua?

Qualche squalo, ma dove sapevo di trovarli. Inoltre ho incontrato il pesce luna che in superficie sembra uno squalo per la pinna che emerge, ma in realtà è un disco argentato rotondo meraviglioso.

Qual è la foto subacquea a cui è più legato e quella più bella che abbia mai realizzato sinora?

Quella in bianco e in nero, la foto che ha vinto il primo premio nella categoria gran d’angolo a Villasimius (dove mi sono piazzato terzo).

A cosa pensa mentre è sott'acqua?

Libero la mente da tutto e mi concentro solo sulle fotografie che sto scattando e sul mondo silenzioso che mi circonda.

Quali sono i soggetti da Lei preferiti per le sue foto?

Dipende da dove mi trovo, ma in generale prediligo i soggetti molto piccoli, la cosiddetta macro fotografia.

Come si svolge una gara?

Dipende dal tipo di gara. Ad esempio le gare selettive di qualificazione per accedere ai campionati durano tre o quattro ore, si possono scattare 350 fotografie di cui ne vanno scelte tre. Invece per i campionati italiani i giorni di gara sono due, con due sessioni giornaliere da due ore in cui si possono scattare 250 fotografie al giorno da cui poi vanno selezionate quattro fotografie, perché in quei campionati c’è anche un tema oltre a pesce, macro e ambiente. Per i campionati mondiali sono due sessioni di gara, ogni giorno da un’ora e mezzo, si possono effettuare sino a 250 scatti al giorno dal cui totale selezionarne cinque.

Una passione impegnativa ed interessante dunque quella di Cicerchia, che sappiamo essere anche un ottimo cuoco (d’altra parte è figlio di una “Fornella” lucchese) e una persona sensibile verso i bambini. Cicerchia infatti, ha di recente incontrato alcune classi di una scuola primaria cittadina, mostrando loro alcune delle più belle foto da lui scattate, le attrezzature che usa quando si immerge e spiegando loro con molta cura il meraviglioso mondo sommerso.

Un grande in bocca al lupo al nostro concittadino per i prossimi mondiali! E.. viva il lupo!