Cultura e spettacolo



Guido Zaccagnini con Musica e movimento entusiasma all'Ego Wellness Resort

domenica, 21 luglio 2019, 16:46

Chi non conosce Guido Zaccagnini, musicista e storico della musica, personaggio televisivo e radiofonico, ma non soltanto? Per coloro che ieri pomeriggio erano all'Ego Wellness Resort a S.Alessio, la conferenza del professore su Musica e movimento è stata qualcosa di più di una semplice lezione, bensì un appuntamento con la storia e le musiche che, nel corso dei secoli, hanno accompagnato il binomio sport e musica. L'occasione per riascoltare brani di oggi e di ieri che hanno accompagnato le nostre esistenze.

Zaccagnini era ospite della rassegna Virtuoso&Belcanto, il festival che, con lezioni di perfezionamento, concorsi musicali e concerti è una delle manifestazioni di musica classica più importanti a livello internazionale. Ospiti dell'incontro anche quattro giovani musicisti, l'Artic Trio norvegese composto da Gustav Rormark al violino, Njord Karason Fossnes alla viola e Balder Hella Mikkelsen al violoncello e il violinista olandese Pieter Peverelli.

Deborah Pioli ha presentato l'evento e Riccardo Cecchetti, direttore artistico del festival, ha illustrato con un breve intervento le caratteristiche e le finalità del medesimo. Poi, la parola è passata al protagonista assoluto della serata, Guido Zaccagnini che ha cominciato partendo dall'antica Grecia e, piano piano, a risalire su per i secoli. Ha raccolto, per accompagnare il suo intervento, numerosi filmati con musiche e esibizioni di artisti incredibili e che appartengono alla storia della musica. A mano a mano che si andava avanti nel tempo, la sempre più stretta relazione tra la musica e il movimento, in particolare ed inevitabilmente, lo sport. Bellissima l'esibizione di Freddy Mercury in occasione delle Olimpiadi di Barcellona quando, con i Queen, cantò We are the champions. Bella anche la rievocazione della musica di Hendel per l'incoronazione di Giorgio II, musica poi divenuta colonna sonora della Champion's League calcistica. Niente male il duetto di Fred Astaire e Gene Kelly per rievocare la passione americana per il baseball così come il filmato, stupendo, sulle origini del nuoto sincronizzato grazie all'attrice e nuotatrice americana Esther Williams. Bello anche l'accostamento della colonna sonora di Vangelis per il film Chariots of Fire, Momenti di gloria e la scelta di alcune orchestre sinfoniche di inserirla nel proprio repertorio musicale.

In sostanza un viaggio attraverso i secoli alla ricerca dei collegamenti tra la musica e lo sport, un rapporto millenario la cui essenza è costituita dalla danza, sintesi massima tra movimento e musica.

A proposito, tra i tantissimi giovani musicisti che in queste settimane si trovano a Lucca per prendere parte al festival, ne verrà selezionato uno che avrà l'opportunità di esordire alla filarmonica di Berlino.