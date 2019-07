I concerti nel giardino del Caffè delle Mura

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 1 luglio 2019, 12:48

Chorus Show: tutte le note più celebri dei musical interpretate a più voci. Parte con la LYM Academy (Lucca Youth Musical Academy) di Lucca, e con la direzione artistica del Maestro Vijay Pierallini, il nuovo coro aperto a coristi dai 18 ai 35 anni espressamente dedicato ai repertorio musical

lunedì, 1 luglio 2019, 08:37

In una Lucca ancora emozionata per la splendida serata che ha visto il concerto del maestro Ennio Morricone, nemmeno il tempo di respirare che, in una Piazza Napoleone gremita in ogni ordine di posto, tocca al "principe" De Gregori regalare emozioni vere per un concerto che non sarà facile dimenticare

domenica, 30 giugno 2019, 21:37

Un nuovo grande appuntamento musicale alla chiesa di San Giovanni: venerdì 5 luglio (dalle 21.30) ecco "Discus Throw", il concerto di presentazione del nuovo album della OsmannGold Swing Band, irresistibile Orchestra toscana che da anni collabora a stretto contatto con il Puccini e la sua Lucca Festival

domenica, 30 giugno 2019, 09:57

Il regista Peter Greenway, giunto a Lucca, ha colto l'occasione per visitare anche lo studio del pittore lucchese Fabrizio Barsotti in via del Fosso n153, nel centro storico. Grossa soddisfazione per Barsotti

sabato, 29 giugno 2019, 22:54

Pubblico in visibilio per l'ultimo concerto del "tour d'addio" del compositore Ennio Morricone, protagonista con la sua orchestra di una serata magica sul palco del Summer Festival a Lucca

sabato, 29 giugno 2019, 15:57

Una due giorni di seminari di studio e approfondimento per conoscere lo stato dell’innovazione didattica. L’associazione Senza Zaino, nell’ambito del progetto”L’ora di lezione non basta”, riunisce a Lucca i massimi esperti del settore