I Tears for Fears infiammano il Summer con il loro inconfondibile pop anni ‘80

giovedì, 11 luglio 2019, 23:55

di simone pierotti

Bagno di folla al Lucca Summer Festival per il grande ritorno dei Tears for Fears, la famosissima band pop che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha scritto pagine memorabili nelle hit parade portando al successo brani tutt’oggi famosi come “Shout”, “Change” e “Rule the world”. Brani che tutti ancora conoscono e questa sera hanno cantato insieme a Roland Orzabal e Curt Smith.

Il duo si è ricomposto dopo la bellezza di 13 anni con una raccolta di successi dal titolo “Rule the world” ed un tour che in Italia li ha portati, prima di Lucca, a Padova, Milano e Roma pochi giorni fa.

Chi si aspettava una band “in pensione”, per fortuna, è rimasto smentito perché il duo britannico ha dimostrato di possedere ancora verve ed energie per accontentare il folto pubblico, in gran parte composto da cinquantenni e quarantenni a caccia delle emozioni della giovinezza. C’erano tuttavia anche alcuni giovani, figli di quei genitori che, magari, in quegli anni acquistarono il vinile di quei primi album dei Tears che riscossero un successo strepitoso.

Nel corso della serata sono stati proposti tutti i più grandi successi. Partenza con la quinta inserita con il successo immortale “Rule the world” seguito da “Seeds of love”. Tanto per scaldare il pubblico che dimostra di gradire e canta tutti i brani. Poi un altro successo, questa volta direttamente dagli anni ’90 “Break it down again”, a seguire tutte le altre canzoni che scivolano via piacevolmente. “Pale shelter”, “Advice”. Musica pop sì, ma di classe, un’avanguardia per l’epoca che si tramuta anche nella struggente “Woman in chains”, interpretata in coppia con la bravissima corista. Subito dopo altre due successi immortali, “Change” che fa saltare in piedi tutta la piazza, “Mad world”, poi la più composita “Memories fade”. Ancora la corista del tour interpreta una versione unplugged di “Suffer the children”, ancora atmosfera soffusa con la bellissima cover di “Creep” dei Radiohead, quindi “Badman’s song” e l’accoppiata “Head over hells / Broken”.

Il gruppo esce dal palco ma soltanto per recuperare in vista del gran finale, immancabilmente l’hit “Shout” che fa scatenare tutto il pubblico.

Foto di Cinzia Guidetti