Cultura e spettacolo : lucca summer festival



Il cuore a mille per Calcutta

domenica, 7 luglio 2019, 00:27

di chiara bernardini

Le luci si fanno soffuse. Sul maxi schermo, improvvisamente, compare la sua firma. Calcutta sale sul palco intonando "Briciole" e in piazza Napoleone subito il cuore è a mille. Un Edoardo D'Erme in camicia floreale e con fare alternativo. Un indie in piena regola che di presunzione non pecca mai: ringrazia il pubblico, dà un caloroso benvenuto e scalda gli animi. Le coppie si abbracciano, gli amici ballano e i bambini sulle spalle dei genitori battono le mani a tempo di "Kiwi": il ritornello irrompe e la voce dell'artista non si sente più. Ci sono i fan che cantano per lui. Passione ed allegria sono le componenti di questa calda serata di luglio al Summer Festival. "Come va? Noi bene. È stato un bel concerto?" Scherza con la platea dopo la terza canzone presentando la quarta: "Cane" è il titolo e il pubblico sembra esserne felice. La scaletta è sempre la stessa, ma non per questo perde di coinvolgimento. Anzi: piace sempre più. I suoi testi sono irriverenti, diretti. Calcutta non ha peli sulla lingua e riesce con naturalezza a toccare tematiche impegnative. Parla delle sue paure, dei suoi amori, della sua vita attraverso riferimenti surreali che rendono le canzoni uniche nel suo genere. Fa bene al cuore e quello è il suo scopo: lo canta in "Milano" mentre a qualcuno scende qualche lacrima. Di gioia, certo. La serata è appena cominciata e le persone sembrano già essere in stretto contatto con lui. D'altronde è questo il risultato di un concerto ben riuscito. Dal 2015 gira per le città d'Italia distribuendo le sue parole: tutti le hanno intonate almeno una volta. Questa sera il pubblico non salta una strofa. La batteria fa tremare le tribune, il coro lo accompagna e lui si sfoga cantando. È il turno di "Paracetamolo". Immancabili, quindi, le braccia alzate e l'urlo dei fan "Ti prego vacci piano che se mi stringi così...io sento il cuore a mille". Un Calcutta simpatico, che non perde occasione di scherzare e ringraziare la gente con l'accento di Latina che lo caratterizza. Passando poi per "Cosa mi manchi a fare" tocca sempre più le corde dell'animo tra le persone. Sembra proprio che anche questa volta abbia fatto bene a non leggere l' "Oroscopo": la canzone segna la metà del concerto e, senza grandi sorprese, viene intonata più dai fan che da lui. Sarebbe potuto andare avanti tutta la notte raccontando la sua vita e le sue storie. Come in "Arbre Magique", dove non lascia velati i doppi fini: in fondo, è il motivo per cui le persone lo seguono. È il turno di "Del Verde". Poi la dedica ai fan con "Hübner" e "Le Barche". Le ultime tutte d'un fiato - come da tradizione: "Due Punti", "Gaetano" e "Frosinone". "È finita ragazzuoli, un bacio. Spero che sia stato un buon concerto!": il solito congedo sulle note di "Pesto" segna il termine dello spettacolo dell'indie di Latina. Il pubblico è sereno. Tranquillo e allegro. Quasi come se la sua voce avesse la capacità di far conoscere la felicità per un'ora e mezza.

Foto di Cinzia Guidetti