Cultura e spettacolo



"Il fascismo dalle mani sporche" alla terza ristampa

mercoledì, 24 luglio 2019, 13:42

E’ arrivato alla terza ristampa il libro “Il fascismo dalle mani sporche”, pubblicato dalla casa editrice Laterza e curato da Paolo Giovannini e Marco Palla. Come recita il sottotitolo “Dittatura, corruzione, affarismo”, il volume affronta una questione che è centrale per intendere la natura e il carattere del regime fascista: quella appunto dell’intreccio tra la dittatura e la vorace rapacità degli uomini del fascismo. Con una serie di ritratti di gerarchi e di casi locali il libro mette in evidenza come , in aperta smentita al racconto che di sé fece e impose il fascismo, il regime si realizzò come una ben oliata macchina di produzione di ricchezza illegale e illegittima. Un continuo prelievo di ricchezze pubbliche a vantaggio degli uomini che rappresentavano il partito e per il fatto di essere fascisti pretendeva e ottenevano di non sottostare al controllo della legge.

Nei fatti la dittatura si dimostrò come l’occasione per impinguare patrimoni , per farsene di nuovi, per accumulare ricchezze traendole da qualunque occasione si presentasse. Più che “nudi alla meta” come voleva uno slogan fascista il regime allevò una folta schiera di “forchettoni” , come vengono chiamati i fascisti locali nel film “Anni Ruggenti” di Luigi Zampa, efficace rappresentazione di quanto accadeva in ogni luogo dell’Italia del tempo.

E quindi anche a Lucca della quale si occupa il saggio di Umberto Sereni dal titolo. “Carlo Scorza e Il fascismo stile camorra”. In tutto poco meno di una trentina di pagine dalle quali esce un racconto che introduce alla comprensione di tanta della storia di Lucca novecentesca.

Lo studio di Sereni ha proprio questa ambizione : parlare del fascismo di Lucca per far emergere lo scenario complessivo di quello che avviene in città che nel breve volgere di pochi anni venne conquistata e sottoposta al dominio di Carlo Scorza. Proveniente dalla Calabria, Scorza impose la sua linea aggressiva al fascismo lucchese ed aprì la guerra contro tutto l’ambiente locale: Non esitò a ricorrere a gesti di pura criminalità, come avvenne quando progettò la tragica imboscata alla cave di Sesto e quando organizzò il massacro del deputato liberale Giovanni Amendola a Montecatini e comandò la bastonatura del deputato Tullio Benedetti, all’uscita della Banca di Lucca in piazza san Michele.

Tante storie di Lucca , che la città ha dimenticato e rimosso, tornano alla luce dallo studio di Sereni che in buona parte si è basato su fonti documentarie rintracciate all’Archivio Centrale dello Stato. Di certo non sono molti i lucchesi che sanno , e ancor meno ricordano , come avvenne la “caduta” di Scorza che fu più rapida e più fragorosa della sua ascesa. Leggendo le pagine del saggio di Sereni troviamo che per la fine del “condottiero” , questo il titolo di cui si fregiava Scorza, fu determinante l’azione di due delle famiglie più prestigiose e più facoltose di Lucca : Del Prete e Bertolli. Ingordo e vorace, Nel senso infinito di potenza che lo animava, Scorza si era convinto di poter dettare legge anche alla famiglia Bertolli, il cui patrimonio sollecitava il suo famelico appetito. Ma i Bertolli si rivelarono un osso troppo duro per le affilate mandibole di Scorza : forti dei loro collegamenti con il segretario del partito Starace i Bertolli arrivarono a sfidare Scorza sul suo terreno preferito : quello dell’uso della violenza e affidarono ad un loro congiunto , il ragionier Ponzi, l’incarico di impartire una lezione al ras. Cosa che avvenne all’uscita del bar Savoia, abituale ritrovo dei gagà e degli elegantoni di quella Lucca.

Insomma è proprio una storia interessante quella raccontata da Umberto Sereni che tra i tanti meriti che gli riconosciamo ha anche quello di non essere intruppato nelle petulanti conventicole del pecorume cittadino.