Il Lucca Summer Festival chiude con il botto con Sting

martedì, 30 luglio 2019, 01:29

di cinzia guidetti

Una chiusura con il botto quella dell'edizione 2019 del Lucca Summer Festival: sul palco di piazza Napoleone, questa sera, Sting, con un concerto tiratissimo di un'ora e mezzo in cui il cantautore britannico ha ripercorso la sua carriera dagli esordi con i The Police fino alla produzione del 2018 (con Break of day).

Alle 21.30 spaccate, in maglia rossa e jeans, si è presentato sul palco tra gli applausi della platea. Seduto, ha imbracciato la chitarra acustica e ha dato via allo show con una dolcissima Roxanne conquistando subito le 7 mila persone in piazza.

Già dal secondo brano, Message in the bottle, in cui è passato al basso, il pubblico ha avuto la certezza che tutti i problemi alla voce che aveva avuto e che lo avevano costretto a cancellare le date del "My Songs Tour" erano definitivamente passati.

Tra una Englishman in New York da brividi e una Brand new day che ha fatto letteralmente venire giù piazza Napoleone dagli applausi, Sting ha travolto il suo pubblico con la sua voce e trasmesso tutta la sua energia pur restando praticamente fermo sul palco. Cellulari in aria per riprendere i brani che hanno segnato la storia della musica, da Walking on the moon, con la citazione di Get up stand up di Bob Marley, a So lonely, a una Shape of my heart in duetto con uno dei coristi, è stata una escalation di note che si trasformavano in emozioni e Sting non ha dovuto chiedere nulla al suo pubblico che gli ha tributato fragorosi applausi. L'ex Police, era inoltre affiancato dallo "storico" chitarrista Dominic Miller dal figlio Rufus e dal batterista Josh Freese con cui ha inciso l'ultimo album "My Songs" da cui il tour prende nome.

La scelta dei brani è stata molto apprezzata dai fan che si sono lasciati trascinare e cullare dalla musica fino a una chiusura con Every breath you take dove hanno chiesto il bis che non poteva mancare. L'ex Police è tornato sul palco per altri tre brani e imbracciando nuovamente la chitarra ha salutato il pubblico sulle note di Fragile.

Foto di Cinzia Guidetti