Cultura e spettacolo



Il Museo Barsanti e Matteucci omaggia Vincenzo Lunardi

mercoledì, 3 luglio 2019, 15:37

di eliseo biancalana

La Fondazione Barsanti e Matteucci e il suo Museo del Motore a scoppio ospitano una spazio espositivo dedicato al noto inventore lucchese e pioniere dell'aeronautica Vincenzo Lunardi (Lucca 1754 – Lisbona 1806). Si ampia così la panoramica degli argomenti e delle tematiche al centro delle ricerche promosse dalla Fondazione Barsanti e Matteucci, che dal 2013 ha trovato sede espositiva nell'antica loggetta dei Guinigi in Via Sant'Andrea, ristrutturata grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

La novità è stata presentata stamani in una conferenza stampa. "Vincenzo Lunardi e Barsanti e Matteucci sono accomunati da tre fattori: il combustibile, l'idrogeno, il luogo, Londra e quello che potremmo definire 'l'animus lucensis', una comune appartenenza" ha dichiarato il presidente della Fondazione Barsanti e Matteucci, Giacomo Ricci. Il presidente ha poi elogiato le ricerche svolte da Angelo Frati, Marco Majrani e Rita Mandoli Dallan sulla vita di Vincenzo Lunardi. "Grazie ai loro studi siamo riusciti ad avere i primi documenti, che mettiamo in mostra nel nostro museo" ha spiegato Ricci. "In Inghilterra Lunardi era popolare come il re Giorgio" ha sostenuto Majrani, autore di un'importante pubblicazione sull'inventore lucchese. "In Italia invece Lunardi venne preso a pesci in faccia" ha però aggiunto Majrani, sottolineando che si è trattata di una sorte immeritata per un uomo di alto ingegno, tra i primi a usare l'idrogeno per i voli in mongolfiera. Frati e Mandoli Dallan hanno ricostruito come grazie ai loro studi si sia potuto conoscere meglio la vita di Lunardi. In particolare si deve a Mandoli Dallan la scoperta della data di nascita (rinvenuta nei registri degli archivi diocesani), mentre è stato Frati a individuare la casa natale dell'inventore, tra via Rosi e via dei Fossi.

Dalla conferenza stampa è uscita pure qualche nota polemica, per la scarsa attenzione che ancora oggi viene dedicata a Lunardi, che sembra essere più conosciuto all'estero che in Italia. Alla riscoperta della vita di Lunardi si dedica ormai da decenni l'associazione "Vincenzo Lunardi Ballon Club", del giornalista Massimo Raffanti. "Su Vincenzo Lunardi, contrariamente a ciò che si dice a Lucca, si è fatto molto ma nel mondo e non a Lucca – ha accusato Raffanti –: esistono piazze a lui intitolate e puntualmente, nei luoghi dei suoi spericolati atterraggi, sono organizzate giornate in suo ricordo. Meno che nella 'Città del Silenzio' come ebbe a definirla un grande della letteratura: Lucca, sua patria natale".