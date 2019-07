Cultura e spettacolo : lucca summer festival



In 9mila per Mark Knopfler

domenica, 14 luglio 2019, 00:04

di eliseo biancalana

Quello di Mark Knopfler è stato uno dei primi concerti di questa ventiduesima edizione del Lucca Summer Festival ad andare sold-out e il 69enne musicista britannico non ha deluso i numerosi fan venuti ad ascoltarlo, oltre 9mila secondo una prima stima.

Sebbene non fosse la sua prima volta a Lucca (quella di ieri è stata la sua quinta presenza in città), una piazza Napoleone gremita ha accolto il cantante, noto soprattutto per essere il fondatore e il leader carismatico dei Dire Straits. Una vera e propria ovazione ha accolto l'ingresso di Knopfler, che si è presentato in camicia rosa e con l'immancabile chitarra. Il cantante ha proposto le canzoni del suo ultimo album, in stile country rock, Down The Road Wherever, mischiate ad alcuni classici dei Dire Straits.

Sulle note di Why Aye Man ha iniziato il concerto, per proseguire con Corned Beef City, Sailing to Philadelphia, Once Upon a Time in the West. E poi, apprezzatissima dai fan, Romeo and Juliet dei Dire Straits. Ha proseguito con My Bacon Roll, Matchstick Man, Done With Bonaparte, Heart Full of Holes, Your Latest Trick, Postcards From Paraguay, On Every Street e Speedway at Nazareth. Ad accompagnare il cantante britannico la band composta da Guy Fletcher (tastiere), Richard Bennett (chitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauto), John McCusker (violino e cittern), Glenn Worf (basso), Danny Cummings (percussioni), Ian Thomas (batteria), Graeme Blebins (sax) e Tom Walsh (tromba).

Prima di andare via Knopfler ha ripetuto alcuni brani, per la gioia degli spettatori che lo hanno accompagnato battendo le mani e riprendendo le canzoni con i propri smartphone. Una vera e propria standing ovation ha salutato l'artista. Presente nel pubblico anche il famoso cantante Zucchero.

Foto di Cinzia Guidetti