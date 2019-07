"La Finta Giardiniera" di Mozart a Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 30 luglio 2019, 01:29

Una chiusura con il botto quella dell'edizione 2019 del Lucca Summer Festival: sul palco di piazza Napoleone, questa sera, Sting, con un concerto tiratissimo di un'ora e mezzo che ha ripercorso la carriera del cantautore britannico dagli esordi con i The Police fino al 2018

lunedì, 29 luglio 2019, 16:17

Torna Collezionando, l'evento dedicato all'universo del fumetto e a tutti i suoi mondi, firmato Lucca Crea srl e Anafi con il comune di Lucca, che annunciano già le date della quinta edizione che si terrà, come sempre, al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020

lunedì, 29 luglio 2019, 09:51

La scuola che cambia, gli organici e le relazioni con le famiglie. Ma anche la didattica, le necessità degli studenti e dei docenti di confrontarsi con un mondo in rapida evoluzione, le nuove opportunità dell’intercultura

lunedì, 29 luglio 2019, 08:54

Bernreuther eseguirà musiche di C.P. E. Bach, Storace, Muffat, Haendel e Guilmant. L'appuntamento è per giovedi 1 agosto alle ore 19,00 presso la Cattedrale di San Martino. Ingresso libero

lunedì, 29 luglio 2019, 08:45

Venerdì 2 agosto presso il parco giardino del Ristorante "Il Guercio" Via di Camaiore Lucca, si terrà l'apericena, musica e spettacolo a favore della piccola Jo, con la partecipazione di tanti cantanti in carriera pop, pop lirici e lirici e del comico Graziano Salvadori uniti per una serata unica

domenica, 28 luglio 2019, 01:11

Neanche la pioggia che si è abbattuta per tutto il pomeriggio ha fermato il band di Hannover e i circa 7 mila fan accorsi per l'unica data italiana al Lucca Summer Festival. L'ultimo temporale poco prima dell'inizio del concerto, intorno alle 21.20, per 20 minuti non ha dato tregua, ma...