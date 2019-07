Cultura e spettacolo



La Lucchese Cristina Picchi tra i finalisti del premio Solinas documentario per il cinema 2019

martedì, 16 luglio 2019, 17:22

La lucchese Cristina Picchi è tra i finalisti della prima fase del concorso Premio Solinas Documentario per il Cinema 2019 - in collaborazione con Apollo11. La Giuria composta da: Marcantonio Borghese, Federica Di Giacomo, Ilaria Fraioli, Elio Mazzacane, Edoardo Morabito, Antonio Pezzuto, Cristina Piccino, Andrea Sanguigni, Giovanni Spagnoletti, dopo aver esaminato i 65 progetti presentati in forma anonima, ha selezionato i 10 Finalisti a cui vengono assegnate Borse di sviluppo per un ammontare complessivo di 4.000 euro da suddividere tra gli stessi finalisti che concorrono all’assegnazione del Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema di 6.000 euro.

La dotazione del Premio e delle Borse di Sviluppo è messa a disposizione da SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

Cristina Picchi, classe 1981, è una regista, scrittrice e artista, che vive fra Lucca e Londra. I suoi film sono stati presentati in festival e rassegne di tutto il mondo vincendo premi, tra gli altri, ai Festival di Locarno, Clermont-Ferrand e Thessaloniki. Nel 2013 è stata nominata per il Miglior Cortometraggio agli European Film Awards con Zima, mentre il lavoro seguente, Champ des Possibles, è stato in concorso alla 72° Mostra del Cinema di Venezia. Selezionata per i programmi di residenza del Museumsquartier di Vienna e dello European Media Art Network, è stata anche allieva dell'IDFAcademy, del Berlinale Talents Campus e del Torino Film Lab. Dopo la laurea in letteratura all’Università di Pisa, ha ottenuto un Master in documentario cinematografico alla Goldsmiths University of London. Al momento sta lavorando al suo primo lungometraggio documentario, About The End, e sta scrivendo la sceneggiatura di un film.

Il suo progetto per il Premio Solinas si intitola L’ultimo Giorno (titolo originale About The End). Attraverso uno stile audiovisivo immersivo, volto a creare una vera e propria esperienza sensoriale, il documentario creativo esplora tre apocalissi – una scampata, una possibile ed una temuta - da un punto di vista culturale, filosofico e socio-politico, oltre che intimamente umano. La prima sezione porta nel nord del Quebec, allo smantellamento di alcune stazioni radar che furono parte della DEW Line (Distant Early Warning Line), un sistema di controllo costruito da Stati Uniti e Canada durante la Guerra Fredda per proteggersi da eventuali attacchi nucleari da parte dell'Unione Sovietica. Il secondo capitolo porta sul Monte Merapi, in Indonesia, uno dei vulcani più attivi al mondo, dove si esplora l'affascinate interrelazione fra elementi naturali e spiritualità indonesiana, cosi come l'incerta e vulnerabile quotidianità delle popolazioni locali ed il loro scontro con l'incalzare della modernità. La sezione europea porta infine in Italia, al cammino solitario di un “prepper”, una persona che si prepara a sopravvivere ad un'imminente, anche se spesso non ben identificata, catastrofe. Tre linee narrative unite alla fine in un unico flusso narrativo che attraverso uno stile evocativo evoca sentimenti primordiali, ma allo stesso tempo estremamente attuali, gettando luce sulla fragilità del pianeta, sulla transitorietà di tutti i sistemi creati dall'uomo, ma anche sulla delicata bellezza che si può trovare nella vulnerabilità dell'esistenza umana.

I 10 Finalisti del Premio Solinas Documentario per il Cinema 2019 - in collaborazione con Apollo11 sono: Andata e Ritorno (titolo originale Il Posto) di Gianluca Matarrese e Mattia Colombo; Confini (titolo originale Razman) di Riccardo Campagna e Federico Savonitto; I Sognatori (titolo originale Qui Sono I Miei Sogni) di Chiara Bazzoli e Chiara Cremaschi; L’ultimo Giorno (titolo originale About The End) diCristina Picchi; La Lingua Salvata (titolo originale Vakhim e i Suoi Fratelli) di Francesca Pirani; Microfisica Del Paesaggio (titolo originale La Serra Morenica: Una Microfisica Del Paesaggio) di Ennio Eduardo Donato; Non È Roma (titolo originale Amor) di Virginia Eleuteri Serpieri; Punta Del Diavolo (titolo originale Il Domino, il Diamante e il Diavolo) di Chiara Caterina; Quel Profeta di Mio Zio (titolo originale Il Profeta di Assisi) di Giuman Giallo; Se Non Mi Odi, Non Mi Ami (titolo originale Il Carattere Distruttivo) di Gianandrea Caruso.

Gli Autori che accedono alla seconda fase del concorso presenteranno il progetto alla Giuria tramite Pitching. Al termine dei Pitch la Giuria assegnerà il Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema.