Cultura e spettacolo



“La Matematica è Di Moda”, serata conclusiva del progetto STEM

lunedì, 15 luglio 2019, 08:45

Il progetto STEM, che si propone di promuovere un approccio innovativo allo studio della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, si è svolto, in seconda edizione, nelle prime due settimane di luglio presso la scuola secondaria di primo grado "Gino Custer De Nobili".



Anche quest'anno vi è stata una notevole partecipazione di studenti e studentesse che si sono dedicati a progettare ed utilizzare le competenze matematiche, tecnologiche, scientifiche e di Coding per realizzare una sfilata reale è una virtuale. "La Matematica è di Moda" è il titolo specifico del progetto in questione e la sua capitana è stata la prof.ssa Melania Marsili con cui hanno collaborato tutor ed esperti di settore e volontari dei vari partner, fra cui Lucca Coding e Scuolina Raggi di Sole, Istituto Matteo Civitali. Il progetto si è concluso venerdì scorso in un atmosfera di festa e di divertimento nel giardino della Scuolina Raggi di Sole, dove entusiasmo ed emozione si potevano toccare con mano.



La serata si è aperta con la sfilata dei ragazzi del progetto STEM che hanno reso visibili le magliette e i gadget da loro realizzati, successivamente hanno sfilato alcuni modelli del fashion designer Manusha Perera, ispirati al mondo ecologico e al riciclo. Ogni abito è stato disegnato sulla base delle stoffe disponibili per dare valore all'idea del riciclo e del rispetto per l'ambiente e con la mano sartoriale di Ilaria Fratini. La sfilata è stata accompagnata dalla musica di due giovani Dj Luca e Lorenzo, mentre l' intrattenimento musicale, con arrangiamenti di Andrea Graunar, è stato curato dal gruppo vocale "Magie di Note",diretto da Federica Guidi, che ha coinvolto anche i ragazzi del progetto in una performance finale.



La serata si è conclusa con un'apericena porta e condividi all'insegna dell'inclusione e dell' interculturalità.