Cultura e spettacolo



La piccola Vasari, in libreria l'ultimo romanzo di Romano Morotti

martedì, 16 luglio 2019, 20:05

L’ultimo libro di Morotti abbraccia un secolo e mezzo di tempo e descrive, dopo approfondite ricerche nei luoghi e nei tempi, gli avvenimenti delle persone che abitavano a Lucca e alcune frazioni della val Freddana. Arricchito di proverbi e molte filastrocche lucchesi, sconosciute o dimenticate, riguardanti la prima guerra mondiale ma soprattutto la seconda con le malefatte del regime nazifascista, dove il fascistone locale contava più del duce. Inoltre l’amore per la terra dei contadini. La fratellanza della gente; le notti passate al chiaro di luna leggendo Dante e altri autori. E se le annate mettevano bene gli agricoltori trovavano la gioia di vivere dimenticando le fatiche sostenute mentre ballavano sull’aia al suono di un organino. E ancora la dolcezza dei ragazzini e ragazzine che superavano molteplici difficoltà a nascondersi ai genitori per scambiarsi tenerezze con frenetici battiti di cuore.

In questo lavoro, il Morotti ha voluto stampare una pagina di cultura della campagna lucchese altrimenti irrimediabilmente perduta.

Dopo il rovinoso periodo mussoliniano, conclusosi con la fine della guerra, la rinascita. I contadini tuttavia rimanevano ancora legati alla terra per assurde leggi corporative, uno storico documento stampato nel libro lo testimonia, finché una legge li libera dalla schiavitù che li riduceva a autentici servi della gleba. In sostanza,questo volume racchiude, secondo l’autore, un frammento di vera storia come la intendeva il Manzoni

Per gli interessati all’acquisto il romanzo si trova presso:

LIBRERIA BARONI – Via San Frediano, 26 Lucca

CARTOLERIA EDICOLA ORLANDI - Piazza Cesare Battisti Ponte a Moriano (Lu)

CARTOLERIA EDICOLA - A BAO – Via di Camaiore – Cappella (Lu)

LIBRERIA FUORI PORTA – Via Dante Alighieri, 154 Lucca