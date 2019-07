Cultura e spettacolo



La settimana internazionale dell'Art Nouveau con 150 ville aperte al pubblico

venerdì, 5 luglio 2019, 09:58

L'associazione Italia Liberty organizza, dall'8 al 14 luglio, l'Art Nouveau Week, prima edizione di una grande manifestazione internazionale che celebra la corrente artistica Art Nouveau.

Un periodo che il curatore dell'evento, Andrea Speziali, ha scelto perché in quella settimana ricorrono sia l'anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione Viennese, nonché altre numerose ricorrenze.

L'associazione ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate, mostre, conferenze, workshop, performance e spettacoli per consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo, tra arte visiva e gusto.

L'idea della settimana ha luogo nella città di Sarnico, notoriamente votata al Liberty per le ville, asilo e mausoleo progettati dall'Architetto Sommaruga, per la committenza Faccanoni, in considerazione dei cento anni da quando la corrente artistica Art Nouveau era giunta al tramonto e l'Europa iniziava ad apprezzare i primi esempi Art Déco.

» Saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi: 150 dimore storiche, 120 tour Liberty in Italia, 10 eventi giornalieri tra presentazioni di libri, proiezione di film, workshop, incontri gastronomici, 8 mostre allestite da soggetti diversi per celebrare l'Art Nouveau.

Anche la Toscana prende parte alla settimana Liberty con numerosi itinerari. I programmi che destando più interesse sono quelli in Versilia che permettono di visitare numerose ville tra Liberty e Déco a partire da Villa Argentina, Caffè Margherita,Villino Nistri, Palace Hotel, la Casa di Galileo Chini, Casa Museo di Giacomo Puccini e Villa Puccini di Viareggio e tante altre. Per informazioni dettagliate: 338 2386211 einfo@italialiberty.it e www.italialiberty.it per consultare tutte le ville aperte al pubblico.

Segue la villa I Cipressi a Gambassi Terme per conoscere da vicino gli affreschi Liberty che il curatore Andrea Speziali, esperto d'arte Liberty ha attribuito a De Carolis e Chini con prove tangibili ancora in cerca. Il fruitore potrà porre sue considerazioni dinnanzi a tale meraviglia. A Firenze un tour per tutta la settimana tra le opere Liberty a firma di Giovanni Michelazzi. Lucca vede i percorsi già terminati a grande richiesta. Protagonista la villa Ducloz progettata da Gaetano Orzali che rappresenta il massimo esempio dell'Art Nouveau lucchese. Informazioni: 347 3342980 per il tour completo. Boom di richieste per le Terme del Corallo di Livorno. In seguito i numerosi contatti per visitarle il Comune comunicherà a breve nuovi orari fruibili sul sito ufficiale dell'Art Nouveau Week. Livorno con tale evento è in lizza per aggiudicarsi il premio "Best LibertyCity", miglior città Liberty dell'anno con numerose foto e video già arrivate alla segreteria del premio per vincere l'onorificenza. A Pistoia si segnala il villino Pacini in via Petrocchi, esempio Liberty in città mentra a Calenzano il villino Frittelli è previsto come i luoghi più fotografati per il suo cancello in ferro battuto ampiamente decorato. A Grosseto una tappa per l'altro Liberty al Mausoleo Vivarelli e altre opere scultoree del periodo. Sempre in città una palazzina in via F. Cairoli da ammirare per le sue decorazioni di rara bellezza.

Le mete più ambite:

A Savona villa Zanelli, massimo esempio dell'architettura ligure, a Livorno le Terme del Corallo, a Gambassi Terme (Firenze) la villa I Cipressicon gli affreschi di Chini e De Carolis, a Sarnico la villa Faccanoni, villa Surre, villa Passeri, Asilo e Mausoleo, ad Altare villa Rosa, a Modena Villa San Donnino, a Cernobbio villa Bernasconi, a Como villa Liberty, a Montevarchi villa Masini, a Giulianova Palazzo Re, a Cesenatico villa Magrini, a Viserba villa Lydia, a Riccione villa Serafini, villa Pullè e villa de Marmi, a Milano Palazzo Castiglioni, a Stresavilla Galimberti, a Novara villa Capel Badino, a Cittanova villino Furfaro, a Treviglio il Teatro Filodrammatici, a Bova Marina il Palazzo Malgeri, a Salsomaggiore le Terme Berzieri, a Ispica il Palazzo Bruno di Belmonte, a Catania la Villa Maiorana e il Cinema Odeon, a Bari il quartiere Umbertino ed i palazzi, le chiese impreziositi dalle opere dei Fratelli Prayer, a Sogliano sul Rubicone il Museo di Arte Povera che annovera migliaia di opere Art Nouveau originali e tanti altri siti.

» L'evento più innovativo del programma è il tour "Urbex experience": si visitano le ville e palazzi Art Nouveau abbandonati più belli al mondo.

Un'esperienza unica volta all'avventura urbex, dove scoprire i 10 siti abbandonati di rara accessibilità con un tour dal lunedì alla domenica dalla Sicilia alla Lombardia e all'estero.

Segue l'esperienza dell'arte funeraria nei cimiteri monumentali di Torino, Milano, Staglieno e Udine con le opere di Raimondo D'Aronco e di altri protagonisti del periodo della Belle Époque.

Come ribadisce Andrea Speziali: "Il fine dell'iniziativa è anche quello di avvicinare i giovani sensibilizzandoli alla bellezza, fuori dallo schermo di uno smartphone. Riuscire a creare un dialogo anche con il fruitore comune rispetto la corrente artistica Art Nouveau.

Per questo l'associazione Italia Liberty ha trovato modalità coinvolgenti, che rendono il partecipante protagonista dell'evento, non solo spettatore. Con l'Art Nouveau Week è un passo verso un risultato di quello che è la mia idea di Turismo Culturale. Guardando l'esempio di Barcellona da traghettare in Italia. L'iniziativa intende anche a creare lavoro per il settore delle guide appena abilitate e ciceroni vogliosi di mettersi alla prova. Un festival che vuole comunicare che con la cultura si mangia.".

Una parte degli eventi organizzati appositamente per la Settimana dell'Art Nouveau si svolgeranno, anche in periodi più lunghi, come il premioBest LibertyCity.

A questo ampio panorama si aggiungono anche eventi e mostre organizzati da altri enti quali Le Jardin Fleuri, Beautiful Varese, Associazione Propordenone e Arthemisia che, affrontando ulteriori aspetti del Liberty, arricchiscono e valorizzano l'offerta culturale dedicata al tema:

"Femmes 1900. La donna Art Nouveau" presso la Galleria Harri Bertoia di Pordenone; "Art Nouveau. il trionfo della bellezza" alla Reggia di Venaria a Torino, "Isabora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e Avanguardia" alla villa e Museo Bardini di Firenze, "Melticovitz. L'arte del desiderio" al Museo Nazionale Collezione Salce a Treviso, "Donne in Liberty" presso Le Jardin Fleuri a Romano Canavese, "Liberty Mon Amour. Appunti di viaggio nella Belle Époque" al Battistero di Velate a Varese e "Il villino Liberty. Progetti e decori" allo Spazio Espositivo Italia Liberty.

All'estero una mostra singolare "The Geat Beauty" con fotografie di Nicola Bertellotti che ritraggono edifici abbandonati in stile Liberty, allestita al Pärnu Museum in Estonia.

Dettagli: www.italialiberty.it/category/mostre

» PREMIO Best LibertyCity "L'Art Nouveau salverà la bellezza"

Questo è il motto del premio foto e video a partecipazione gratuita nato per rendere omaggio e censire il meraviglioso patrimonio "Art Nouveau" italiano: ville, palazzi, monumenti, sculture ed arti applicate.

Giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, ragazzi e classi delle scuole di ogni ordine e grado, associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri: tutti possono partecipare al premio "Best LibertyCity".

Gli interessati possono partecipare raccontando il Liberty in Italia sia con fotografie (massimo 10) che con la tecnica del video (solo 1 filmato).

Il premio è rivolto al Comune, all'amministrazione comunale della città vincitrice per la valorizzazione dei propri beni culturali sia pubblici che privati, le attività svolte negli anni sia sul Liberty che altre nature ecc...

Le foto e video ricevute alla mail: concorso@italialiberty.it saranno registrate per influenzare la vittoria del comune in cui sono state realizzati.

Il premio "Best LibertyCity" porterà alla designazione della miglior città Liberty italiana e valorizzerà gli scatti più apprezzati dalla giuria. Il 31 ottobre è l'ultimo giorno utile per inviare i contenuti.

La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook "Art Nouveau around the world", un club formato da appassionati dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e scambio di opinioni sulle varie correnti artistiche quali Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni.

Sarà possibile fotografare, filmare e condividere nella rete di The World Art Nouveau tutta l'esperienza che gli organizzatori di Art Nouveau Week hanno pensato e organizzato.

Le località dove seguire itinerari guidati all'insegna dell'Art Nouveau suddivise per Regioni:

LOMBARDIA – Milano, Lodi, Varese, Colmegna, Busto Arsizio, Gallarate, Valganna, Cernobbio, Brunate, Casalmaggiore, San Pellegrino Terme, Sarnico, Treviglio, Vigevano, Pavia, Laveno, Como, Monza-Brianza, Lodi, Pavia, Mantova, Brescia

PIEMONTE – Torino, Stresa, Baveno, Verbania, Arona, Cuneo, Novara, Novi Ligure, Cuneo, Vercelli, Alessandria

LIGURIA – Savona, Genova, Imperia, Monterosso, Noli, Altare, La Spezia, Rapallo

EMILIA-ROMAGNA – Bologna, Reggio-Emilia, Modena, Carpi, Parma, Piacenza, San Felice sul Panaro, Salsomaggiore, Correggio, Faenza, Ferrara, Forlì, Ravenna, Cesenatico, Massa Lombarda, Cervia – Milano Marittima, Riccione, Rimini, Cesena

VENETO – Lido di Venezia, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona,

FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste, Udine

TOSCANA – Firenze, Calenzano, Lucca, Grosseto, Siena, Livorno, Viareggio, Pistoia, Follonica, Cecina

MARCHE – Pesaro, Civitanova Marche, Giulianova, Castelferretti, Falconara, Fano, Senigallia, Ancona,

ABRUZZO – Sulmona

UMBRIA – Perugia, Foligno,

LAZIO – Roma, Fiuggi, Anzio, Santa Marinella

CAMPANIA – Napoli

BASILICATA - Melfi

PUGLIA– Bari, Galatone, Lecce, Nardò, Bisceglie

SICILIA – Palermo, Catania, Canicattì, Mondello, Messina, Licata, Sciacca

SARDEGNA – Sassari, Oristano

Estero: Vienna, Bellinzona, Londra, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Riga, Praga, Budapest, Glasgow, Nancy, Darmstadt, Helsinki, Cuba.

Si possono percorrere i tour nelle singole città senza essere obbligatoriamente iscritti all'associazione.

Per ogni città sono presenti delle guide abilitate e ciceroni capaci di raccontare l'Art Nouveau dentro e fuori i siti rappresentativi.L'associazione Italia Liberty ha offerto anche percorsi "fai da te" pubblicati sul sito per chi ama organizzarsi da solo.

» Approfondimenti sul calendario dell'Art Nouveau Week tramite l'evento Facebook.

» TOUR LIBERTY

Ecco i principali itinerari guidati con guide esperte e ciceroni, tra Italia e estero dove vivere l'esperienza Art Nouveau accostata anche al gusto oltre le arti visite tra mostre e maestosi affreschi originali.

I PIÚ RICHIESTI

Versilia "Liberty & Déco a Viareggio e dintorni": http://bit.ly/2Jjs2Df

Tour Liberty "Romano Canavese tra arte e sapori": http://bit.ly/2XbxtKt

Bari "Gli anni ruggenti della Bari Liberty": http://bit.ly/2RPocpk

Milano "Porta Venezia" e "Monumentale": http://bit.ly/2VKaLYd

Catania "Passeggiata tra ville e Palazzi catanesi": http://bit.ly/2xt3anb

Roma "Viaggio Liberty nella città eterna": http://bit.ly/2LuwsKa

Sarnico "Le ville Liberty di Faccanoni": http://bit.ly/2WuLsxS

Urbex tour: http://bit.ly/30Yj86q

Liberty Tour "Sommaruga": http://bit.ly/2W1DtbZ

Itinerario Liberty "Basile" a Palermo; Tour Liberty "Basile" in tre giorni su cinque città: http://bit.ly/2Ewber9

Torino "La Simbologia Liberty al monumentale": http://bit.ly/2YqGqjj

Tour "Dal Liberty al Novecento" a Torino: http://bit.ly/2HB5cYc e http://bit.ly/2RQWB74

Tour Liberty "Lago Maggiore": http://bit.ly/2HQNnmR

Tour Liberty in Sardegna: http://bit.ly/30Jdo04

Itinerario Liberty "Grandi ville" a Luino: http://bit.ly/2YOzoEP

Itinerario Liberty "Piceno Mare": http://bit.ly/2YFXHou

Itinerario "Novecento tra Liberty e Déco" a Riccione: http://bit.ly/2HVcxRe

Itinerario "Hommage Liberty a Silvio Gambini" a Busto Arsizio: http://bit.ly/323alRb

Per informazioni sugli itinerari senza link url presente in elenco scrivere a: info@italialiberty.it

L'ART NOUVEAU WEEK è l'opportunità per andare alla scoperta dei molti siti Liberty, con possibilità di aderire ad alcuni tour guidati in forma gratuita e a pagamento con prezzi speciali ai soli soci di Italia Liberty: www.italialiberty.it/associazione

Oltre all'occasione straordinaria di accedere a residenze chiuse al pubblico i visitatori, ove possibile, avranno occasione di fotografare, filmare e condividere nella rete di The World Art Nouveau le esperienze che gli ideatori di Art Nouveau Week hanno programmato per loro.

» PROGRAMMA con eventi giornalieri

Lunedì 8 luglio

MILANO | Alle ore 18:00 presso lo Spazio Espostivo Italia Liberty in via Aosta 17 vernissage della mostra "Il villino Liberty" a cura di Andrea Speziali e la collaborazione di Luigi Matteoni.

Segue conferenza sull'artista Siegmund von Suchodolski (Weimar, 8 luglio 1875 – Monaco di Baviera, 28 luglio 1935), grafico, illustratore e architetto tedesco.

Martedì 9 luglio

MILANO | Alle ore 18:00 presso lo Spazio Espostivo Italia Liberty conferenza sull'artista Salvatore Gregorietti (Palermo, 9 luglio 1870 – Palermo, 27 agosto 1952), pittore e decoratore italiano.

Mercoledì 10 luglio

MILANO | Alle ore 18:00 presso lo Spazio Espostivo Italia Liberty conferenza sull'artista William Henry Bradley (Boston, 10 luglio 1868 – La Mesa, 25 gennaio 1962), pittore, incisore, grafico statunitense.

Giovedì 11 luglio

MILANO | Alle ore 18:00 presso lo Spazio Espostivo Italia Liberty conferenza sull'archietto Giuseppe Sommaruga (Milano, 11 luglio 1867 – 27 marzo 1917). Presentazione del volume a cura di Andrea Speziali "Giuseppe Sommaruga. Un protagonista del Liberty" (Edizione speciale per l'Art Nouveau Week), Capire Edizioni, Forlì 2019.

MILANO | Alle ore 19:00 presso la sala della Clinica Columbus – Villa Faccanoni Romeo, viale M. Buonarroti 48 proiezione del video "Il Liberty a Milano".

La scelta del 11 luglio non è casuale, perché proprio l'11 luglio cade la ricorrenza della data di nascita dell'architetto Sommaruga, l'autore di tanti Palazzi e Ville Liberty tra Milano, Sarnico, Trieste e Roma.

Una delle più belle realizzazione di Sommaruga è la Villa Faccanoni Romeo, oggi Clinica Columbus, che ospita l'evento e in cui si possono ritrovare le due bellissime statue di Bazzaro in marmo di Carrara, inizialmente previste da Sommaruga per il Palazzo Castiglioni in Porta Venezia.

VARESE | Alle ore 18:30 al Battistero di Velate sarà presentata la mostra "Liberty Mon Amour" a ingresso libero. I curatori Carla Tocchetti e Andrea Speziali presentano il percorso espositivo e la storia dei singolari capolavori Art Nouveau originali.

Venerdì 12 luglio

MILANO | Alle ore 18:00 presso lo Spazio Espostivo Italia Liberty conferenza sull'artista Fernand Allard l'Olivier (Tournai, 12 luglio 1883 – Yanongé (Congo), 9 giugno 1933), pittore e illustratore belga.

PORDENONE | Alle 19:00 presso la Galleria Harri Bertoia presentazione del volume fotografico "SECESIJA. Art Nouveau ritrovata".

Un'occasione speciale che consente di entrare in contatto con uno dei rari patrimoni di storia dell'arte europea rimasti pressoché sconosciuti fino ai nostri giorni. Gli autori, Darko Perrone e Marisa Ballabio, racconteranno cosa li ha spinti a muoversi alla ricerca di immagini nel territorio compreso fra il Danubio e il Tibisco, in cui si intrecciano influenze della Secessione austriaca e ungherese.

Sabato 13 luglio

MILANO | Alle ore 18:00 presso lo Spazio Espostivo Italia Liberty conferenza sull'architetto Otto Koloman Wagner (Vienna, 13 luglio 1841 – Vienna, 11 aprile 1918) protagonista della Secessione viennese.

VARESE | Alle ore 16:30 al Battistero di Velate conversazione sulla Ceramica Liberty a cura di Enrico Brugnoni.

Domenica 14 luglio

MILANO | Alle ore 18:00 presso lo Spazio Espostivo Italia Liberty conferenza sull'artista Gustav Klimt (Baumgarten, 14 luglio 1862 – Vienna, 6 febbraio 1918).

Da mercoledì alla domenica

Percorso gastronomico sulla Cucina Liberty a Romano Canavese nel locale "Le Jardin Fleuri" in Via Santa Teresina 25. Pranzo e cena Art Nouveau il sabato e domenica dalle 12:00 e gli altri giorni dalle 19:00.

Informazioni e prenotazioni sul sito: www.lejardinfleurigustiliberty.com

Per qualsiasi informazione: www.italialiberty.it | info@italialiberty.it | M. +(39) 320 0445798

» CONTATTI DIRETTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DEI TOUR

Percorsi in Piemonte: Micol e Ardena 345 3877167 (Guida Turistica Torino)

Percorsi a Milano: Elena 340 2601674 - Cristina 349 1627209 (Milano Con Voi)

Percorsi a Roma: Paola 349 0675354

Percorsi a Catania: 338 1441760 o 333 9119648 (Ass. Etna 'ngeniousa)

Percorsi a Bari: 346 7279906; 347 4782773 (Eiead)

Percorsi in Versilia: Maria Assunta Casaroli 338 2386211 (Ass. Ville Borbone)

Percorsi a Varese, Busto Arsizio, Como, Sarnico, Torino, Milano e Bellinzona: 0332 287146

Percorsi a Firenze: Laura 347 3342980

Percorsi a Ispica: Pro Loco Spaccaforno 380 7598626

Percorsi a Savona: Massimo 019 825612

Percorsi a Cagliari: Roberta 348 5223897

Percorsi a Sassari: Laura 3498227578

Percorsi a Palermo: 091 7308360 o 351 5702022

