L'energia di Enzo Avitabile protagonista della serata ad ingresso gratuito del Lucca Summer Festival

giovedì, 25 luglio 2019, 01:15

di eliseo biancalana

Il cantante napoletano è tornato nuovamente sul palco di piazza Napoleone con il progetto "Suoni di mare", presentato in anteprima assoluta a Lucca.

È stata una serata dedicata ai suoni, alle parole e alle danze della tradizione e del mare. Il concerto è iniziato poco dopo le 21.30. Enzo Avitabile ha fatto il suo ingresso tra gli applausi del pubblico. "Buona sera e grazie di essere intervenuti" ha esordito il cantante campano. "Questo è un progetto speciale per il Lucca Summer Festival" ha detto parlando di "Suoni di mare". Ad accompagnare sul palco Avitabile una compagine d'eccezione: le percussioni di Toni Esposito, i tamburi di Alfio Antico (che durante la serata si è anche esibito in una singolare "danza del bastone"), i suoni antichi delle launeddas di Luigi Lai e il chitarrista Gianluigi Di Fenza.

Il concerto è partito dalla Napoli di "Don Salvatò", per poi mischiare ritmi africani, antichi canti greci, musiche e suoni della Sicilia e della Sardegna. "Vogliamo portare nel mondo suoni che siano nostri" ha spiegato Avitabile, che ha più volte interagito con il pubblico invitandolo a cantare, battere le mani e ballare. "Non si accettano disertori" ha ammonito gli spettatori, che lo hanno ascoltato facendosi coinvolgere dall'energia del ritmo. "Napoli nord", "Mane e mane" e "Soul express" (che Avitabile ha dedicato all'amico Mimmo D'Alessandro) sono i classici del cantante campano che hanno più fatto scatenare il pubblico. Non è mancato un omaggio a Pino Daniele.

Il Lucca Summer Festival prosegue con altri tre concerti. Il 26 luglio si esibiranno Gemitaiz e Madman, il 27 gli Scorpions e il 29 ci sarà l'esibizione dell'attesissimo Sting.

Foto di Cinzia Guidetti