Lu.C.C.A., laboratori estivi per bambini con il Lab4Kids

lunedì, 15 luglio 2019, 15:35

Continuano i laboratori estivi del Lu.C.C.A. Lab4Kids che per il mese di luglio prevede tre appuntamenti per i bambini dai 5 ai 10 anni condotti da Elena Bravi. Filo conduttore sarà il fantastico mondo di Fortunato Depero, in mostra nel museo lucchese fino al 25 agosto.

Il 17 luglio si comincia con “Un burattino... futurista!”: dopo la visita guidata alle coloratissime opere di Depero, i più piccoli potranno dare vita a un vero e proprio burattino mobile in puro stile futurista utilizzando colori e forme geometriche. Il 24 luglio sarà la volta di “Parole e immagini in libertà” che permetterà di sperimentare la tecnica del collage. Armati di colla e forbici, i bambini potranno mescolare immagini e parole per creare una composizione futurista. Il 31 luglio toccherà a “Facce dal futuro”: i bizzarri personaggi di Fortunato Depero saranno i protagonisti della visita guidata e durante il laboratorio verrà utilizzata la tecnica pop up per creare delle buffe facce... direttamente dal futuro!

La visita guidata con laboratorio didattico avrà la durata di un’ora e mezza con inizio alle ore 16,30. Costo: 10 euro a bambino, sconto fratelli 8 euro ciascuno. Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima via mail adidattica@luccamuseum.com o a info@luccamuseum.com oppure telefonicamente allo 0583.492180 (Segreteria Lu.C.C.A.) oppure al 340.6850382 (Elena Bravi).