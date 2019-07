Cultura e spettacolo



Lucilla Mariotti e la Francigena Chamber Orchestra al Teatro del Giglio

mercoledì, 31 luglio 2019, 09:07

Fra i tanti spettacoli ed esecuzioni che stanno impreziosendo l'edizione 2019 del Francigena International Arts Festival, che raccoglie il meritato successo in ogni data, è destinato a diventare qualcosa di storico il concerto in programma venerdi 2 agosto al Teatro del Giglio di Lucca di Lucilla Mariotti e la Francigena Chamber Orchestra, diretta da Rosella Isola, altra lucchese in grande ascesa.

Infatti, oltre che per la qualità musicale del programma, con il concerto in Mi minore per violino e orchestra di F. Mendelssohn e, in prima assoluta mondiale, le "Quattro stagioni sarde" di Arduino Gottardo , il concerto di venerdi verrà ricordato per un altro importante aspetto.

Sarà infatti la prima assoluta al Giglio della violinista lucchese Lucilla Mariotti, che si è esibita nei migliori teatri del mondo, come il Carnegie Hall di New York, ricevendo molti premi importanti, ma mai sul prestigioso palco di casa sua.

"Sono particolarmente felice di poter suonare al Teatro del Giglio di Lucca- sottolinea Lucilla Mariotti-. È un bellissimo teatro ed è anche il primo in cui sono entrata da spettatrice, quando ero piccola. Ricordo ancora come ero emozionata allora, perchè c'è sempre un tocco di magia quando si assiste ad uno spettacolo in un teatro bello come quello di Lucca. Adesso che ho l'occasione di entrarvi nuovamente per suonare da solista uno dei miei concerti preferiti, l'emozione è ancora più grande".

Insieme a lei la grande qualità della Francigena Chamber Orchestra diretta da Rosella Isola, che affianca anche Marco Lardieri, l'ideatore del Francigena International Arts Festival , giunto alla nona edizione, nell'organizzazione del complesso evento :" Da lucchese e provando grande amore per la mia città, è sempre un'enorme soddisfazione dirigere al Giglio- commenta Rosella Isola-. L'ultima volta che ho diretto qui è stato il 14 settembre, sempre con la Francigena Chamber Orchestra, in occasione della festa annuale dell'associazione Lucchesi nel Mondo. Questa volta è un'emozione particolare perché ho conosciuto Lucilla e l'ho vista crescere musicalmente da quando ha mosso i primi passi sul violino. Inoltre sono molto grata al maestro Gottardo per averci scelto per la prima assoluta delle sue 4 Stagioni Sarde. Un progetto nato lo scorso anno su sua proposta dopo aver sentito l'orchestra e averne apprezzato le qualità. Tanti si chiedono perché faccio pochi concerti a Lucca, ma non so rispondere. Di sicuro in questa situazione non sono certo l'unica".

Venerdì 2 Agosto

Concerto della Francigena Chamber Orchestra

La prima Orchestra Europea intitolata alla Francigena, e formata da illustri musicisti.

Lucilla Rose Mariotti, violino solista (Mendelssohn)

Paolo Del Lungo, violino solista (Gottardo)

Rosella Isola, direttore concertatore

FRANCIGENA CHAMBER ORCHESTRA

A. Gottardo, Le quattro stagioni sarde (in prima assoluta mondiale)

F. Mendelssohn Concerto in MI minore per violino e orchestra