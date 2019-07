Cultura e spettacolo



Mauro Lovi accompagna il pubblico a visitare la sua mostra

giovedì, 4 luglio 2019, 15:55

Sabato 6 luglio, sarà personalmente l'artista, pittore, architetto e designer Mauro Lovi ad accompagnare il pubblico a visitare la mostra delle suo opere "Volilovi", allestita al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con ingresso libero.

Un'occasione speciale, per scoprire i segreti, ascoltare storie e comprendere come nasce l'ispirazione di uno degli artisti lucchesi più apprezzati, che vede riunito in un percorso espositivo il lavoro di una vita artistica, che lo ha visto cimentarsi con diverse discipline: pittura, architettura, grafica e design.

Lovi è architetto, pittore e designer, nato nel 1953 a Lucca, dove vive e lavora. Nel 2005 con il libro "La casa nella scatola", realizzato per Comieco Milano, si aggiudica il Premio nazionale Gianfranco Fedrigoni nella sezione editoria della comunicazione. Ha partecipato ad esposizioni di arte e design come la Biennale di Venezia e curato diverse mostre in Italia e all'estero; è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Ragghianti.

La mostra, accompagnata da un catalogo edito da Maria Pacini Fazzi Editore prosegue fino al 14 luglio. Ingresso libero, apertura dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 19,30.

Sponsor tecnici della mostra sono: Tubicom e Martinelli Luce, le cui produzioni partecipano all'esposizione dialogando strettamente con le opere di Lovi, e Allestend che cura gli allestimenti delle mostre del Palazzo delle Esposizioni.

Il Palazzo delle Esposizioni per l'arte della città. Prosegue l'opera di divulgazione delle esperienze e ricchezze artistiche figurative del nostro territorio portata avanti dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca nel suo Palazzo delle Esposizioni, oggi anche insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo.

Una seconda opportunità sarà offerta sabato 13 luglio con un evento speciale, che segnerà la chiusura della mostra: "Volilovi". Al Palazzo delle Esposizioni , alle 17,30 prima l'artista accompagnerà per un'ultima volta il pubblico in una visita guidata, poi, alle 18,45, sempre ad ingresso libero il concerto : "Caccia alle zanzare nelle notti di luglio".

Per ulteriori informazioni, richieste e prenotazioni di visite guidate speciali e per gruppi: segreteria@fondazionebmlucca.it, www.fondazionebmluccaeventi.it.