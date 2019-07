Cultura e spettacolo



Musica d'estate al Caffè: jazz con il Mattia Mazzola Quartet

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:33

È fissato per domani (giovedì 4 luglio) il primo concerto del ricco calendario estivo del Caffè delle Mura. L'appuntamento è alle 22 nel bel giardino del locale dove a esibirsi sarà il Mattia Mazzola Quartet, composto da Mattia Mazzola al sax, Mauro Grossi al piano, Riccardo Butelli alla batteria e Francesco Coppedè al basso. In programma l'omaggio al grande sassofonista Wayne Shorter, di cui ascolteremo alcuni dei brani più celebri. A seguire, alcuni degli standard jazz più famosi, come All the things you are, Bluesette e molti altri.



Mattia Mazzola è docente di sax al Liceo musicale di Lucca. Si è diplomato in sassofono classico, specializzandosi poi in sassofono classico con indirizzo interpretativo e in didattica della musica. Attualmente frequenta il Biennio di II livello in sassofono jazz al Conservatorio di Livorno. Ha collaborato con molti musicisti e varie formazioni come HJO Jazz Orchestra, il contrabbassista jazz Marco Panascia, le cantanti Ute Lemper e Machan Taylor (corista ufficiale dei Pink Floyd). Mauro Grossi si è diplomato in pianoforte all'Istituto "P. Mascagni" di Livorno e in jazz al conservatorio "G. Puccini" di La Spezia per poi perfezionarsi con Herbie Hancock al Mozarteum di Salisburgo. È pianista, direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore. Ha collaborato con molti noti musicisti italiani tra i quali Paolo Fresu, Enrico Rava, e Danilo Rea, ha fatto parte del Maurizio Giammarco Heart Quartet ed è stato titolare di un duo con il clarinettista Gianluigi Trovesi. È considerato uno dei migliori didatti del jazz a livello nazionale. Riccardo Butelli è un apprezzato batterista, impegnato in situazioni musicalmente diverse e attualmente iscritto al dipartimento Jazz all'ISSM Mascagni di Livorno. Francesco Coppedè è un bassista attivo in vari progetti. Segue il corso di contrabbasso del Dipartimento Jazz all'ISSM Mascagni di Livorno.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Come sempre è possibile cenare al Caffè delle mura a partire dalle 20:30, prenotando un tavolo al 334 3412486.