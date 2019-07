Musica per ricordare i cinquant'anni sulla luna

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 19 luglio 2019, 11:32

Batteria, voce e luce per raccontare il Vangelo Secondo Marco. L’attore Nicola Fanucchi e il musicista Piero Perelli in scena con uno spettacolo emozionale e suggestivo. Appuntamento martedì 23 luglio nella Chiesa di San Michele in Foro

venerdì, 19 luglio 2019, 00:36

Due splendide voci, quella di Giorgia e di Janelle Monàe, protagoniste sul palco del Summer Festival per una serata tutta dedicata alla 'black music'

giovedì, 18 luglio 2019, 15:26

Anche quest’anno, tra ottobre e dicembre, Lucca torna ad ospitare le Conversazioni in San Francesco, il ciclo di appuntamenti voluti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che come accade ogni due anni, anche per questa sua sesta edizione, prende ispirazione dal tema proposto dalla biennale d’arte fotografica Photolux Festival

giovedì, 18 luglio 2019, 10:47

Si è concretizzata, con la firma di una apposita convenzione sottoscritta dai professori Luciano Modica, Franco Favilli e il ds Massimo Fontanelli, la collaborazione tra il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa e l’ISI Garfagnana per presentare a ragazzi e famiglie un progetto didattico che, in Toscana, è stato avviato...

mercoledì, 17 luglio 2019, 12:54

Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti di Virtuoso & Belcanto, il Festival di musica da camera che fino al 28 luglio offre alla città e non solo due settimane di musica in ambientazioni tradizionali e nei luoghi più insoliti e inconsueti.

mercoledì, 17 luglio 2019, 12:33

Da mercoledì 17 luglio per quattro giorni otto giornalisti e blogger provenienti da diversi paesi europei vivranno un'esperienza full immersion alla scoperta del nostro territorio, ed in particolare dei luoghi più rappresentativi della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nel segno di The lands of Giacomo Puccini