Cultura e spettacolo



Nate non solo per fare figli: il ruolo della donna nella Costituzione italiana

martedì, 2 luglio 2019, 23:45

di daniela nardi

Interessantissimo evento quello svoltosi oggi pomeriggio nell’auditorium del Suffragio, organizzato dalla commissione pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Lucca, dall’ordine stesso e col patrocinio del comune di Lucca, avente ad oggetto il dibattito che si svolse all’interno dell’assemblea costituente italiana sul ruolo della donna nella neonata democrazia.

Il dibattito è stato rappresentato sul palcoscenico dalla compagnia teatrale fiorentina “Attori e Convenuti” composta da giuristi, avvocati, notai con la direzione artistica di Gaetano Pacchi che ha curato anche la selezione dei brani e delle immagini.

Dopo i saluti di rito dei rappresentanti degli enti organizzatori (la presidente dell’ordine degli avvocati Lelia Parenti, l’avvocato Maria Grazia Fontana per la commissione pari opportunità) e del Comune (presenti Ilaria Vietina e la vice presidente del consiglio comunale Teresa Leone, raggiunte poi anche dal Sindaco Tambellini) e dopo una non proprio sintetica introduzione dell’ avvocato Mauro Cortopassi i legali attori (Paola Belsito, Alessandro Cambi, Patrizia De Luca, Grazia Doni e Gaetano Pacchi) hanno letto brani tratti dalle relazioni e dagli interventi svolti dai deputati Costituenti, intervallati da canzoni cilene eseguite da Michele Salotti al piano e da Laura Caponeri.

La scelta di accostare le canzoni cilene agli interventi dei Costituenti è nata - come spiegato dal direttore artistico Pacchi - dal valore poetico dei testi e dalla forza evocativa delle musiche di salda radice popolare, che attribuiscono loro il significato di messaggio universale.

E’ stato molto suggestivo ascoltare gli interventi - accompagnati oltre che dalla musica anche dalla proiezione di immagini rappresentanti i protagonisti e i momenti più significativi di quella fase storica e politica italiana - di Giuseppe Bettiol, Piero Calamandrei, Umberto Calosso, Giovanni Conti, Maria Federici, Nadia Gallico Spano, Fausto Gullo, Pietro Mancini, Teresa Mattei, Angelina Merlin, Giovanni Persico, Maria Maddalena Rossi, Ferdinando Targetti, Bruno Villabruna tutti incentrati sul ruolo sociale, economico, istituzionale da assegnare alla donna nella neonata repubblica e su un possibile accesso delle femmine nel mondo giurisdizionale.

Ha fatto un certo effetto sentir affermare - nel 1946 - che “il matrimonio non deve essere una professione” (on. Nadia Galli Spano), che: “i diversi compiti svolti dalla donna nella famiglia non significano disparità...la preminenza giuridica dell’uomo sulla donna deriva dall’assoluta preminenza economica che l’uomo ha sempre avuto sulla donna ma che va ed andrà scomparendo” (on. Maria Maddalena Rossi), e ancora che: “che la donna sia più coraggiosa e virtuosa dell’uomo, è un fatto, la donna è superiore all’uomo nella vita pratica e morale” (on. Umberto Calosso).

La domanda che è sorta spontanea nel pubblico in sala, tutto composto da avvocati (in prevalenza donne), è quanto sia cambiato in questi settant’anni.

L’onorevole Maria Federici proponeva un emendamento all’articolo 33 del progetto di Costituzione, poi diventato l’attuale articolo 37, secondo cui: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino un’adeguata protezione”.

L’onorevole Federici proponeva di inserire nel testo dell’articolo anche la parola “materna” riferita alla funzione familiare, per riconoscere anche il lavoro essenziale della donna come guida morale della famiglia, elemento di cui - suggeriva la Federici - si doveva tenere adeguato conto per gli orari di lavoro, per le condizioni ambientali, per la retribuzione. La Federici si diceva meravigliata della necessità di dover inserire nella Costituzione una norma così, posto che il ruolo della donna nella famiglia era indiscusso e tale doveva essere anche nella società, nelle istituzioni e che “il figlio della donna lavoratrice ha diritto alle stesse cure - non solo materiali ma anche morali - del figli delle donne che non lavorano”.

Agghiacciante il dibattito sull’accesso delle donne alla magistratura, posto che i più “aperti” all’idea, come Calamandrei, lo potevano accettare almeno in quegli uffici giurisdizionali che si occupavano di famiglia, di coniugi, mentre altri più “conservatori” come l’onorevole Targetti reputavano inammissibile una tale possibilità sul presupposto dell’instabilità emotiva che caratterizza le donne.

Dopo 73 anni ancora oggi il gender gap, il divario salariale tra uomini e donne a parità di ruoli e funzioni svolti, la necessità di un oggettivo bilanciamento dei ruoli all’interno della famiglia, il soffitto di cristallo contro cui si scontrano le donne che cerchino di arrivare a ruoli apicali nelle aziende, le cosiddette quote rosa sono argomenti attualissimi che purtroppo dimostrano che poco è stato fatto e che molto è ancora da compiere per arrivare - se mai sarà possibile - ad una vera parità tra uomini e donne nel mondo lavorativo, sociale ed istituzionale. I padri costituzionali avevano ben messo a fuoco il problema, senza immaginare che dopo quasi un secolo sarebbe stato ancora irrisolto.