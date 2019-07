Cultura e spettacolo : lucca summer festival



Neanche la pioggia ferma gli Scorpions

domenica, 28 luglio 2019, 01:11

di cinzia guidetti

Neanche la pioggia che si è abbattuta per tutto il pomeriggio ha fermato i circa 7 mila fan degli Scorpions accorsi per l'unica data italiana questa sera al Lucca Summer Festival. L'ultimo temporale poco prima dell'inizio del concerto, intorno alle 21.20, per 20 minuti non ha dato tregua, ma gli Scorpions sono saliti sul palco lo stesso poco dopo le 21.30 dando il via ad un concerto di quasi due ore e aprendo con Going out with a bang tratta dall'ultimo album Return to Forever.

Il cantante Klaus Meine ha salutato Lucca e più volte ha chiesto al pubblico di cantare insieme a lui porgendo il microfono, e la platea non si è mai lasciata sfuggire l'occasione. E così tra un medley degli anni '70 (Top of the bill, Steamrock fever, Speedy's Coming, Catch your train), un passaggio tra le ballad (Holiday, Send me an angel e Wind of Change) che hanno incantato la platea che si è riempita delle luci dei cellulari, e il solo di batteria di Mikkey Dee (ultimo acquisto della band), con tanto di pedana che è stata sollevata, con delle enormi catene a circa tre metri di altezza dal palco, l'eterogenea platea ha sognato insieme al "suo" gruppo. Giovani e meno giovani hanno cantato a squarcia gola le canzoni della band di Hannover fondata dal chitarrista Rudolf Schenker che su Blackout si è presentato con una chitarra dotata di tubo di scappamento con cui si è divertito a spargere fumo per il palco e che alla veneranda età di 71 anni salta ancora sul palco come un grillo.

L'attuale formazione che vede inoltre Matthias Jabs alla chitarra solista e Paweł Mąciwoda al basso non si è risparmiata e in una scaletta ben struttura di 18 brani ha fatto sognare, divertire e ha soddisfatto i fan che l'hanno acclamata. Tra luci e colori, l'inconfondibile sound e un potente affiatamento gli applausi calorosi sono sgorgati spontanei. Gli Scorpions hanno salutato il pubblico sulle note di Big city nights e lanciato plettri e bacchette, ma la platea ha chiesto ancora e così dopo poco sono rientrati sul palco, ancora con tanta energia e con Still loving you con tanto di dedica all'Italia ("Still loving you Italy") hanno fatto innamorare la platea chiudendo poi con il botto con Rock you like a Hurricane.

Foto di Cinzia Guidetti