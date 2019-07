Cultura e spettacolo



Preoccupazione tra i fans per lo stato di salute di Sting: a rischio Summer?

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:22

di daniela nardi

Preoccupazione tra i fans per lo stato di salute di Sting, che di recente ha annullato per motivi di salute i concerti previsti l’otto luglio al Jazz Festival di Gand in Belgio e quello del dieci luglio a Monaco di Baviera.

L’ex Police musicista inglese ha addotto non meglio specificate ragioni di salute. Sul suo sito Internet e sui suoi social si legge infatti che tali spettacoli sono stati annullati per malattia, per ordine del dottore e che presto sarebbero state fornite informazioni per il rimborso dei biglietti.

Sting è atteso da numerosissimi fans a Lucca il 29 luglio prossimo al Lucca Summer festival ed il 30 è previsto un concerto a Padova, nel corso del suo attuale tour europeo My Songs, in cui, con la sua band, propone le sue canzoni più celebri scritte sia da solista che da frontman dei Police.

Per ora non vi sono informazioni riguardo alle prossime date, per il concerto a Lucca sono ancora disponibili biglietti per posti in piedi, ma i fans, lucchesi e non, sono preoccupati per la salute del loro beniamino e per un eventuale annullamento anche della tappa toscana.

Speriamo che l’ex Police, classe 1951, si rimetta presto, d’altra parte è un bel giovanotto di quasi settant’anni, qualche lieve acciacco è anche probabile. Da Lucca tanti auguri per una prontissima guarigione!