Prima mostra per il Lu.C.C.A. ArTS Hub: “I mondi futuristi di Depero” realizzati dagli utenti de “La Bricola”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 11 luglio 2019, 10:57

Da lunedì 15 luglio cambiano le modalità di presentazione delle domande per la richiesta di fornitura, ritiro o riparazione di protesi ed ausili nella Zona Lucca

giovedì, 11 luglio 2019, 10:24

Falco J. Bargagli Stoffi, dottorando in economia e data science alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, ha ricevuto una menzione di merito alla Atlantic Causal Inference Conference, la più importante conferenza scientifica internazionale per lo studio dei metodi statistici per l’inferenza causale

giovedì, 11 luglio 2019, 09:02

Sabato 13 luglio sarà una giornata speciale al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con due eventi ad ingresso libero per il "finissage" della mostra "Volilovi"

mercoledì, 10 luglio 2019, 23:55

Bagno di folla al Lucca Summer Festival per il grande ritorno dei Tears for Fears, la famosissima band pop che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha scritto pagine memorabili nelle hit parade portando al successo brani tutt’oggi famosi come “Shout”, “Change” e “Rule the world”

mercoledì, 10 luglio 2019, 15:27

Terzo appuntamento con le aperture serali del Lu.C.C.A. sotto il segno del Futurismo: musica con il violino elettrico di Ignazio Rossi, percorsi enogastronomici e visita alla mostra di Fortunato Depero con performance teatrale di Antonella Lucii e Francesco Bargi con intermezzo di danza di Benedetta Bresson

mercoledì, 10 luglio 2019, 11:07

Il cantautore lucchese Stefano Nottoli torna, a un anno da 'Non voglio essere normale', con un nuovo singolo, dal titolo 'Tre secondi', che sarà disponibile su Spotify, a partire da venerdì 12 luglio