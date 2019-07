Cultura e spettacolo



Real Collegio Estate, talk con Massimo Baldocchi

lunedì, 15 luglio 2019, 09:54

Real Collegio Estate, si alza il sipario. Domani (16 luglio) alle 21,30 il chiostro di Santa Caterina ospiterà la prima conversazione sotto le stelle: un appuntamento con l’attualità, la politica, il costume che ricorrerà ogni martedì fino alla fine di agosto.



Il giornalista Paolo Mandoli intervisterà Massimo Baldocchi, cancelliere, vicario e anima della Compagnia dei balestrieri, storico e scrittore. Proprio lo scorso venerdì (12 luglio), in occasione della festa del patrono di Lucca San Paolino, è uscito per l’editore Maria Pacini Fazzi il suo La Balestra. Ad defensionem instrumentum aptissimum. Origini ed uso di un'arma ricca di storia.

L’incontro con Baldocchi sarà occasione di parlare dei 475 anni dall'inizio della costruzione effettiva delle attuali Mura di Lucca e delle nuove regole del palio di San Paolino, ma anche della promozione turistica e culturale della città attraverso l’animazione dei gruppi storici. Il pubblico potrà intervenire rivolgendo domande al protagonista della serata.



Inizia dunque con un incontro sulla storia e le tradizioni della città di Lucca l’edizione zero della rassegna estiva frutto della collaborazione tra il Real Collegio e alcune importanti realtà culturali del territorio: Virtuoso & Belcanto, Experia, Animando, Circolo del Jazz Lucca e Teatro del Giglio. Insieme con un obiettivo comune: restituire vitalità al chiostro di Santa Caterina, spazio antichissimo eppure tra i meno conosciuti del complesso. Si può accedere sia da piazza del Collegio, sia da una piccola porta su via della Cavallerizza, di fianco alla facciata della basilica di San Frediano.



L’appuntamento è a ingresso libero. La prossima data di Real Collegio Estate sarà a cura del festival Virtuoso & Belcanto, con la lectio magistralis del pianista austriaco Alfred Brendel in programma per domenica (21 luglio).