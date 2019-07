Cultura e spettacolo



Recital 'Napoli nel cuore' nel chiostro di Santa Caterina

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:41

La canzone napoletana, ora irriverente, ora sentimentale, sarà la protagonista del primo appuntamento curato da Animando per la rassegna Musiche d’estate tra torri e bastioni.

Venerdì (2 agosto) alle 21,15 sarà di scena il recital Napoli nel cuore, in un luogo da poco tempo riaperto al pubblico dopo decenni di abbandono: il chiostro di Santa Caterina, parte del complesso del Real Collegio.



Lì, tra trifore gotiche e bellissimi affreschi, tre artisti condurranno il pubblico tra le note della tradizione partenopea: il baritono Giovanni Mazzei, del Maggio musicale fiorentino, il soprano Michelle Buscemi, forte di numerose collaborazioni internazionali, e il giovane pianista e compositore lucchese Stefano Teani, che nell’estate del 2016 Riccardo Muti ha scelto per frequentare la sua Italian opera academy come maestro collaboratore.



Un repertorio prezioso, quello in programma, che spazia da Eduardo Di Capua a Domenico Modugno, da Andrea Bixio ad Antonio De Curtis – il Totò di Malafemmena – fino a Francesco Paolo Tosti, Lucio Dalla, Pino Daniele.



Dall’epoca d’oro della canzone napoletana, quella che si afferma a partire dal 1880, fino alle espressioni contemporanee di un genere che ha saputo mantenere un suo linguaggio. Pezzi che hanno accompagnato le vicende di emigrazione, che hanno unito le classi sociali e trasformato l’identità stessa della città sul golfo. Canzoni che si sono affermate anche grazie a quella particolare forma di teatro che è stato il varietà, che hanno coinvolto compositori e poeti, sorrette da una vivace editoria musicale.



“Soprattutto – commenta Paolo Citti, presidente di Animando – ascolteremo brani che ancora oggi sanno raccontare delle storie. Lo facciamo con la curiosità verso ogni espressione artistica che caratterizza l’impegno di Animando: per noi non c’è differenza tra musica di tradizione, classica o pop. A interessarci è solo la qualità e la serietà dell’esecuzione”.



Il recital Napoli nel cuore è parte del calendario di Real Collegio Estate, cornice che ospiterà talk, concerti e spettacoli teatrali nel chiostro di Santa Caterina fino al 15 settembre. L’ingresso è a offerta libera. Si accede all’area dello spettacolo da via della Cavallerizza, di fianco alla basilica di San Frediano.