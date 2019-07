Cultura e spettacolo



Riprese al "Campo di Marte" per il film indiano "Bony"

martedì, 9 luglio 2019, 09:35

Un weekend di riprese all’interno della Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca per il film indiano “Bony”, prodotto dalla Surinder Films di Calcutta in collaborazione con la società di produzione lucchese ODU Movies srl.



All’interno di alcuni locali del “Campo di Marte” si sono girate scene fondamentali per lo sviluppo della trama del film, un thriller che racconta la storia di una giovane coppia di indiani, impersonata dagli attori Parambrata Chatoopadhyay (anche regista) e Mallick, che per motivi di lavoro si trasferisce in Italia, prima a Milano e poi a Lucca, e qua scopre che il proprio bambino appena nato sembra possedere poteri sovrannaturali.



Tra le comparse anche alcuni operatori della sanità, insieme ad attori del territorio lucchese.



Hanno collaborato alla realizzazione delle riprese cinematografiche nella Cittadella della Salute: la Zona Distretto di Lucca, la struttura di Gestione servizi economali interni ed appaltati, l’ufficio tecnico, il consultorio Piana di Lucca, la struttura aziendale di Comunicazione. La produzione del film, rimasta favorevolmente impressionata dalla collaborazione riscontrata, ha per questo ringraziato tutti questi settori ed operatori dell’Asl.