Sabato concerto della Francigena Chamber Orchestra a Nozzano

venerdì, 26 luglio 2019, 14:57

Un successo che si rinnova, il concerto della Francigena Chamber Orchestra al Castello di Nozzano che torna anche per la nona edizione del Francigena International Arts Festival al Castello di Nozzano, sabato 27 Luglio 2019, a ingresso libero, alle 21,15. In caso di pioggia nella Chiesa Parrocchiale di Nozzano Castello.

La Francigena Chamber Orchestra è una felice intuizione di Marco Lardieri e Rosella Isola, che ne è anche la molto stimata direttrice. Composto da importanti professionisti, è diventata nel corso di questi anni una delle orchestre più apprezzate della Toscana e non solo.

Il titolo della serata è "Magia e suoni all'ombra della Rocca" e il programma è molto ricco : musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Franz Lehar, Vittorio Monti, Giacomo Puccini, Carl Ditters Von Dittersdorf, in grado di emozionare e appassionare tutti i presenti, come è sempre successo al Castello di Nozzano e in ogni luogo dove la Francigena Chamber Orchestra si è recentemente esibita.