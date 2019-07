Cultura e spettacolo : lucca summer festival



Salmo e Maneskin sul palco del Summer: un binomio vincente

sabato, 20 luglio 2019, 08:50

di virginia volpi

Lucca ha fatto scintille. Tra il rock indiavolato dei Maneskin e il rap crudo di Salmo, quella di ieri è stata una serata indubbiamente piena di energia. Alle 21 hanno iniziato a dare il via alle danze il giovane quartetto amatissimo dal pubblico e già con alle spalle diversi dischi di platino e riconoscimenti, i Maneskin appunto, con "Beggin'", accolta dal pubblico con boati e applausi. A seguire i successi "Are you ready?" e poi la celebre "Chosen". La piazza è in delirio: Damiano, il frontman, incita al massimo la folla "Lucca fammi sentire la tua voce!!!".Dietro di lui spiccano il basso della bionda Vittoria, la chitarra di Thomas e la batteria di Ethan, che regalano ai fan una serie di cover e inediti, tutti cantati dalla folla di ragazzi che invadono piazza Napoleone. Si susseguono "Marlena", "Immortale", "Il ballo della vita", nome che prende anche il loro attuale tour internazionale. Inutile dire che anche sulle prime note di "Morirò da re", sono partiti urla e applausi. In prima fila, sotto palco, anche qualche lacrima.



Sono le 22: escono i Maneskin, entra Salmo. In sedia a rotelle elettrica, letteralmente fiammante. Anche dopo l'infortunio avvenuto a Bologna non smette di trasmettere tutta la sua carica di rapper senza filtri nel raccontare il suo e il nostro mondo. I fan iniziano a saltare e non smettono più, lui che intanto sfreccia da una parte all'altra del palco sul suo mezzo. "90 minuti", "Mic taser", "Stai zitto", "Ricchi e morti", "Giuda": tutti i suoi successi li spara come una mitragliatrice impazzita. Senza fermarsi, senza riprendere fiato, ma con le braccia sempre al cielo. Salmo è un pioniere della musica che inserendosi nella scena rap è stato in grado di cambiarne i connotati di genere: il primo rap in Italia che introducendo elementi di elettronica e hardcore ai suoi brani, ha creato un genere che non si era mai visto. E i diciotto dischi di platino e diciotto dischi d'oro, collezionati per adesso in totale durante la sua carriera, lo confermano.



Foto di Giacomo Mozzi