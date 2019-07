Cultura e spettacolo



Secondo appuntamento di Lucca Chamber Music Festival

martedì, 9 luglio 2019, 10:03

Secondo appuntamento per Lucca Chamber Music Festival, rassegna di musica classica ideata dall’Associazione Elisa Baciocchi , fondata nel 2016 dai tre musicisti lucchesi (Carlo Alberto Valenti, Claudio Valenti e Carlo Benvenuti – Trio Mirò) che hanno voluto creare un’ esperienza artistica coerente con il loro percorso musicale.

Il Trio ha allargato i propri orizzonti creando l’ Associazione Elisa Baciocchi con la quale continua un importante lavoro di riscoperta e valorizzazione del repertorio italiano (e non), fruibile grazie a questo festival di successo che si terrà nella splendida Chiesa di San Salvatore, anche detta Chiesa della Misericordia, dal 2 Luglio al 25 ottobre 2019.

Giovedì 11 Luglio alle ore 21.15 presso la Chiesa di San Salvatore del centro storico avrà luogo il secondo appuntamento del Lucca Chamber Music Festival 2019 .

L’ambizioso progetto valorizza l’ operato di uno dei compositori più prolifici del suo tempo ma non abbastanza conosciuto.

L’ Elisa Baciocchi String Quartet insieme ai solisti Fabrizio Datteri al Cembalo, Tommaso Valenti alla Viola e Linda Wetherill al flauto, propongono quattro dei lavori da camera più significativi scritti da Michael Haydn: il quartetto per archi in La maggiore, i quartetti con flauto in re e in fa maggiore e il concerto per archi , viola e cembalo.

Quattro brani intrisi dell’ eleganza e del furore classico tipico del tempo.

I biglietti saranno disponibili sul luogo del concerto dalle ore 17.00

Per info e prenotazioni: 3403181193 oppure www.luccachambermusicfestival.org .