“Secondo Marco”, il vangelo nel suo racconto integrale

venerdì, 19 luglio 2019, 11:32

Batteria, voce e luce per raccontare il Vangelo Secondo Marco . L’attore Nicola Fanucchi e il musicista Piero Perelli in scena con uno spettacolo emozionale e suggestivo. Appuntamento martedì 23 luglio nella Chiesa di San Michele in Foro.



Una narrazione familiare, quella del Vangelo di Marco, che appartiene da secoli a un patrimonio comune di parole e immagini, capace di vivere ancora una veste inedita attraverso la batteria di Piero Perelli e la voce di Nicola Fanucchi. Secondo Marco sono 60 minuti col fiato sospeso, accompagnati da un sound primordiale e raffinato, cornice emozionale perfetta per un testo che è probabilmente il più antico dei vangeli canonici e che risuona asciutto, privo di retorica, scandaloso nella sua nudità. La luce, affidata alla sapienza di Claudio Di Paolo, conferisce profondità e unità all’azione scenica. “L’incontro con questo testo è stato sconvolgente – commentano Fanucchi e Perelli – perché Cristo è rivelato nella sua dimensione di uomo, nelle sue relazioni con l’altro, nelle sue reazioni inaspettate. Ne siamo rimasti talmente colpiti che abbiamo voluto farne dono al pubblico attraverso la riuscita corrispondenza dei diversi linguaggi d’arte che ci appartengono. La chiesa è un tempio che contiene le energie spirituali di tutti coloro che nei secoli l’hanno attraversata e per il nostro spettacolo è stato quasi un set naturale. Sarà emozionante, adesso, portarlo nei teatri, spazi che allo stesso modo contengono tensioni e aneliti”. L’interazione tra la voce, la batteria e la luce conferiscono a Secondo Marco un andamento quasi cinematografico. “C’è la storia, c’è l’ambiente, e c’è il suono che conferisce colore e coinvolge lo spettatore. Il set è un luogo non geografico, ma della sensazione”, commentano ancora i due protagonisti.

Nicola Fanucchi è attore e regista professionista. Ha al suo attivo numerose interpretazioni e diversi premi come migliore attore. Nel suo viaggio artistico ha collaborato con grandi nomi del panorama artistico nazionale interpretando moltissimi ruoli, spesso come protagonista, di opere di autori classici e moderni. Ha curato diverse regie dedicandosi anche al teatro musicale e all’opera lirica in Italia e all’estero.

Piero Perelli, giovane batterista lucchese, da più di sei anni è in tour mondiale con Dana Fuchs, cantante attrice newyorkese con la quale suona nei più importanti festival negli Usa e in Europa. Suona inoltre con Emma Morton and The Graces, con i quali ha realizzato il nuovo album. Collabora con Donantonio, Federico De Roberts, Effenberg (con il quale ha registrato il suo album di debutto Elefanti per cena), Niki La Rosa, I Gatti Mézzi.