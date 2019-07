Sono salvi i libri della Biblioteca dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 1 luglio 2019, 19:07

Non è da tutti scrivere una tesi sperimentale di laurea sulla metodologia didattica di un proprio insegnante, ma è quello che Chiara Tolomei ha deciso di intraprendere dopo averne parlato con la propria relatrice

lunedì, 1 luglio 2019, 16:36

Grandissima soddisfazione e gioia per il successo scolastico dei ragazzi del Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo linguistico di Lucca che, per primi in Toscana, hanno conseguito il diploma di maturità in quattro anni, proprio come avviene nella maggior parte dei paesi europei

lunedì, 1 luglio 2019, 16:34

I migliori 360 hanno potuto accedere alla formazione gratuita di 3 mesi organizzata dalle università e dai centri di ricerca afferenti al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) e, tra questi, solo in 72 (4 per ciascuna delle 18 squadre) hanno superato l'ultima selezione per partecipare alla gara finale del...

lunedì, 1 luglio 2019, 15:10

Lunedì 8 luglio alle ore 21.15, nella Chiesa di San Michele in Foro a Lucca, quarto appuntamento sinfonico del 21esimo Festival delle Orchestre Giovanili. Protagonista della serata, dall'Austria, la Jugendsinfonieorchester Dornbirn, costituita da ben 69 giovani musicisti che suoneranno sotto la bacchetta di Ivo Warenitsch

lunedì, 1 luglio 2019, 12:48

Chorus Show: tutte le note più celebri dei musical interpretate a più voci. Parte con la LYM Academy (Lucca Youth Musical Academy) di Lucca, e con la direzione artistica del Maestro Vijay Pierallini, il nuovo coro aperto a coristi dai 18 ai 35 anni espressamente dedicato ai repertorio musical

lunedì, 1 luglio 2019, 12:22

Prosegue la collaborazione tra Circolo Lucca Jazz e Animando con 15 appuntamenti tra luglio e agosto