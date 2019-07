Cultura e spettacolo



Specialista lucchese al convegno mondiale sull'estetica dentale

martedì, 9 luglio 2019, 13:37

C'è anche uno specialista del nostro territorio tra i cento invitati all'evento mondiale dedicato all'estetica dentale andato in scena al Museo Enzo Ferrari (MEF) di Modena, il dott. Marco Simonetti dello Studio Medico Dentistico Santa Apollonia di Porcari Lucca: “Un privilegio ed un onore per me – ha commentato il dott. Simonetti – sono stati due giorni intensi all'insegna dell'eccellenza, un'occasione unica non solo per me ma anche per tutto il nostro studio, che punta da sempre su specializzazione ed alta formazione”. Location esclusiva e relatori di calibro mondiale che hanno fatto il punto sull’attuale eccellenza dell’odontoiatria estetica ricostruttiva, dal dente singolo alle riabilitazioni complesse delle intere arcate dentarie. Erano presenti come relatori esperti da tutto il mondo, a partire dal numero uno giapponese Masao Yamazaki, fondatore e direttore della società giapponese di odontoiatria estetica, e dal russo Denis Krutikov membro della società europea di odontoiatria cosmetica e vincitore di premi internazionali in ambito di estetica dentale. In una cornice dove tecnologia, avanguardia innovativa, design ed estetica sono di casa, non potevano mancare aziende leader nel settore odontoiatrico a livello mondiale, ricordiamo tra tutte la tedesca VITA, da sempre punto di riferimento per tutto l’universo odontoiatrico. “Multidisciplinarietà e ultra specializzazione – spiega il dott. Simonetti, Studio Medico Dentistico Santa Apollonia – su queste due direttrici si gioca il futuro della nostra professione. Solo chi viaggia in questa direzione può offrire ai pazienti le risposte giuste sia a livello medico che estetico”. Essere tra i cento invitati a livello mondiale oltre che una soddisfazione personale per il dott. Simonetti è anche motivo di orgoglio per il risultato professionale ottenuto da uno specialista del nostro territorio.