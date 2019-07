Cultura e spettacolo



Sting, annullate altre due date: cresce il timore per la tappa lucchese

venerdì, 12 luglio 2019, 11:01

di daniela nardi

Dopo il recente annullamento delle due date del tour europeo My Song dell’otto e del nove luglio, ecco che Sting cancella anche quelle dell’11 e del 12 luglio. Gli ultimi due concerti annullati si dovevano tenere l’11 a Stoccarda, in Germania e, il 12, a Slavkov u Brna (nota anche come Austerlitz, in tedesco) in Moravia (Repubblica Ceca), ma, come si legge sui social di Sting, il cantante è sotto stretto controllo medico e deve rispettare gli ordini che gli vengono impartiti.

L’ex Police afferma di essere molto dispiaciuto per la delusione e per qualunque altro inconveniente causato ai fans, che lo hanno sommerso di auguri di pronta guarigione invitandolo a seguire le prescrizioni mediche in modo da riprendersi presto.

Il patron del Summer Festival di Lucca D’Alessandro si è di recente detto fiducioso per la tappa lucchese del 29 luglio prossimo e ha dichiarato di non aver ricevuto ancora alcuna notizia ufficiale dall’entourage del cantante, ma il timore tra i fans, lucchesi e non, che lo aspettano a Lucca, cresce inesorabilmente.

Gordon Matthew Thomas Sumner in arte Sting è cantautore, polistrumentista, per anni è stato il frontman dei Police e ha poi intrapreso con grande successo la carriera da solista.

Sting è un amante della Toscana ove possiede, a Figline Valdarno, il suo buen retiro, la tenuta storica Il Palagio, dove si rifugia con moglie Trudie Styler e figli e numerosi amici e ospiti vip appena può, trascorrendovi lunghi periodi di relax. La tenuta in certi periodi dell’anno, quando la famiglia è assente, è visitabile ed è possibile acquistare i prodotti bio coltivati e realizzati lì, tra cui olio, vino, miele, olive, frutta e verdura. E’ inoltre possibile affittarla ed organizzarvi eventi.